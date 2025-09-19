與義政要出席我駐處整修竣工 林佳龍盼向歐洲夥伴展現台灣多元創新形象

外交部長林佳龍訪問義大利，與義國政要出席我駐處整修竣工典禮。（外交部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍近日結束訪捷行程，抵達南歐義大利羅馬，出席我國駐義大利代表處館舍整修竣工典禮，義大利國會多位參、眾議員及台灣旅義僑胞、台商專程與會獻上祝福，同日晚間並出席台灣「優人神鼓」於「羅馬藝術節」演出，他期待藉「歐洲台灣文化年」向歐洲夥伴展現台灣多元創新的形象。

林佳龍昨晚分享他出席駐義大利代表處館舍整修竣工典禮消息時說，這棟擁有101年歷史的建築，見證歷任大使與外交官推動台義關係成長，駐義大利代表處自2008年進駐，並於2023年從「租客」成為「屋主」。

他指出，翻新後的館舍，不僅提供同仁更完善的辦公環境，也將為國人帶來更優質的服務。林佳龍說，台灣旅義企業代表、僑胞與鄉親帶著祝福齊聚現場，共同見證歷史時刻，也讓活動現場熱鬧非凡。

林佳龍致詞時強調，特別感謝義大利國會與政府長期對台灣的強勁支持。義大利在2024年主辦G7會議期間，與各國共同重申台海和平穩定的重要性，並支持台灣有意義參與國際組織，充分展現民主夥伴共享並堅守的民主與自由等普世價值。

林佳龍提到，義大利國會多位參、眾議員在繁忙公務中仍專程前來出席典禮，包括多次訪台的參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）、國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan）參議員及共同主席帕洛里（Adriano Paroli）參議員、眾議院財政委員會主席歐斯納多（Marco Osnato）、外委會副主席佛曼提尼（Paolo Formentini）等人，展現義大利特有的熱情與對台灣的高度支持。

錢益友也透過社群平台說，很高興歡迎台灣外交部長林佳龍來到羅馬，出席煥然一新的代表處竣工典禮，他也向林佳龍重申出席總統賴清德就職典禮時的立場：「義大利視台灣為印太地區的民主堡壘，並將持續與台灣站在一起」。

馬蘭則在致詞時強調，台義關係越來越強健，「友台協會隨時準備好與台灣創造新的合作機會」。林佳龍並與馬蘭於代表處庭院共同種下橄欖樹，他提到，橄欖樹在義大利象徵堅韌與和平，也寓意台義友誼能持續茁壯、長存不息。

林佳龍表示，台灣環球晶近期在北義擴增產線，義大利在創新、設計及工業領域的卓越表現，與台灣在高科技、綠能及先進製造業的優勢，組成互補的信賴夥伴，讓雙方合作不僅互惠，也有利於全球供應鏈。典禮上，藝術家姜文如特別致贈以半導體晶圓廢料拼貼而成的作品「晶耀玉山」給代表處，巧妙結合台灣兩座「護國神山」，展現台灣科技與文化創意的融合。

林佳龍同日晚間並受邀觀賞台灣知名表演團體「優人神鼓」在「羅馬藝術節」（Romaeuropa Festival 2025）演出的經典作品「金剛心」。透過鼓聲、武術、舞蹈與戲劇的磅礡交織，在歐洲舞台上展現台灣的韌性與堅毅精神，現場不僅座無虛席，演出完畢後掌聲更久久不息。

林佳龍表示，透過「歐洲台灣文化年」，台灣與義大利這個擁有悠久歷史與古老文明的國家展開深度對話，以文化為橋樑拓展更多外交空間。從科技到文化，台灣盼持續展現多元與創新的國家形象，讓更多歐洲朋友認識台灣。

