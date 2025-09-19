為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    與義政要出席我駐處整修竣工 林佳龍盼向歐洲夥伴展現台灣多元創新形象

    外交部長林佳龍訪問義大利，與義國政要出席我駐處整修竣工典禮。（外交部提供）

    外交部長林佳龍訪問義大利，與義國政要出席我駐處整修竣工典禮。（外交部提供）

    2025/09/19 11:53

    〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍近日結束訪捷行程，抵達南歐義大利羅馬，出席我國駐義大利代表處館舍整修竣工典禮，義大利國會多位參、眾議員及台灣旅義僑胞、台商專程與會獻上祝福，同日晚間並出席台灣「優人神鼓」於「羅馬藝術節」演出，他期待藉「歐洲台灣文化年」向歐洲夥伴展現台灣多元創新的形象。

    林佳龍昨晚分享他出席駐義大利代表處館舍整修竣工典禮消息時說，這棟擁有101年歷史的建築，見證歷任大使與外交官推動台義關係成長，駐義大利代表處自2008年進駐，並於2023年從「租客」成為「屋主」。

    他指出，翻新後的館舍，不僅提供同仁更完善的辦公環境，也將為國人帶來更優質的服務。林佳龍說，台灣旅義企業代表、僑胞與鄉親帶著祝福齊聚現場，共同見證歷史時刻，也讓活動現場熱鬧非凡。

    林佳龍致詞時強調，特別感謝義大利國會與政府長期對台灣的強勁支持。義大利在2024年主辦G7會議期間，與各國共同重申台海和平穩定的重要性，並支持台灣有意義參與國際組織，充分展現民主夥伴共享並堅守的民主與自由等普世價值。

    林佳龍提到，義大利國會多位參、眾議員在繁忙公務中仍專程前來出席典禮，包括多次訪台的參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）、國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan）參議員及共同主席帕洛里（Adriano Paroli）參議員、眾議院財政委員會主席歐斯納多（Marco Osnato）、外委會副主席佛曼提尼（Paolo Formentini）等人，展現義大利特有的熱情與對台灣的高度支持。

    錢益友也透過社群平台說，很高興歡迎台灣外交部長林佳龍來到羅馬，出席煥然一新的代表處竣工典禮，他也向林佳龍重申出席總統賴清德就職典禮時的立場：「義大利視台灣為印太地區的民主堡壘，並將持續與台灣站在一起」。

    馬蘭則在致詞時強調，台義關係越來越強健，「友台協會隨時準備好與台灣創造新的合作機會」。林佳龍並與馬蘭於代表處庭院共同種下橄欖樹，他提到，橄欖樹在義大利象徵堅韌與和平，也寓意台義友誼能持續茁壯、長存不息。

    林佳龍表示，台灣環球晶近期在北義擴增產線，義大利在創新、設計及工業領域的卓越表現，與台灣在高科技、綠能及先進製造業的優勢，組成互補的信賴夥伴，讓雙方合作不僅互惠，也有利於全球供應鏈。典禮上，藝術家姜文如特別致贈以半導體晶圓廢料拼貼而成的作品「晶耀玉山」給代表處，巧妙結合台灣兩座「護國神山」，展現台灣科技與文化創意的融合。

    林佳龍同日晚間並受邀觀賞台灣知名表演團體「優人神鼓」在「羅馬藝術節」（Romaeuropa Festival 2025）演出的經典作品「金剛心」。透過鼓聲、武術、舞蹈與戲劇的磅礡交織，在歐洲舞台上展現台灣的韌性與堅毅精神，現場不僅座無虛席，演出完畢後掌聲更久久不息。

    林佳龍表示，透過「歐洲台灣文化年」，台灣與義大利這個擁有悠久歷史與古老文明的國家展開深度對話，以文化為橋樑拓展更多外交空間。從科技到文化，台灣盼持續展現多元與創新的國家形象，讓更多歐洲朋友認識台灣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播