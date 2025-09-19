完成國民黨主席候選人登記 郝龍斌：沒有不參加辯論的問題

國民黨主席參選人郝龍斌今日上午在新北市議長蔣根煌等多位地方派系人士以及國民黨立委的陪同下，前往中央黨部完成候選人登記。（記者田裕華攝）

2025/09/19 11:13

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人郝龍斌今日上午在新北市議長蔣根煌等多位地方派系人士以及國民黨立委的陪同下，前往中央黨部完成候選人登記。在登記前受訪時，針對競爭對手張亞中質疑他拒絕參加辯論會，郝龍斌表示，沒有不參加辯論的問題，也沒有所謂「反悔」的問題，他9月17日才成為參選人，自己不會在沒有成為參選人之前就答應參加辯論，這是連繫溝通的誤失，「實在是當初沒有答應」，造成大家困擾以及「中天新聞」的不快，他願意化解，未來也會參加中天、中視各一場辯論會。

此外，面對競爭對手質疑他如果當選黨主席，國民黨中央黨部將成為「朱傅體制2.0」，郝龍斌表示，如果為了爭取勝選，傷害黨的形象，攻擊黨內同志，這不是好的現象，國民黨現在最重要的是團結，而他參選的目的之一就是促進黨內團結。

至於張亞中主張恢復「國統綱領」，郝龍斌表示，每一位黨主席參選人都有自己的政見主張，他的主張是要在對岸尊重中華民國存在的前提下，加強溝通交流。

郝龍斌指出，在國民黨「黃復興」這一塊，他獲得非常多老前輩以及現在的工作者積極表態支持，大家還在網路上傳播支持連署名單，所以他對「黃復興」這一塊有相當的把握，相信可以爭取到他們的支持。

郝龍斌表示，有這麼多藍營縣市首長、立委以及議員支持、鼓勵與加油，自己一定會贏，他並展示「無私」2字，強調是他的參選初衷，未來會以無私心態，為藍營從政同志當最好的轎夫，並當黨內團結的桶箍，成就「藍白合」。

郝龍斌說，自己一生奉獻黨國，但看到賴清德總統主政用意識型態治國、主張台獨，讓兩岸關係只有更壞，沒有最壞，還發動仇中的政治鬥爭，發動大罷免鬥爭在野黨立委，導致社會動蕩不安，同時民進黨主張「非核家園」，讓百姓用肺發電，對於美國關稅談判採取密室協商、步步退讓，導致目前美國政府公布的對台關稅稅率遠高於台灣的出口競爭國家，造成台灣廠商關門、失業率創新高。

他還說，在大罷免後民進黨沒有反省檢討，還繼續操作意識型態，以扭曲的台獨史觀，附和美國主張台灣地位未定，數典忘祖也危害國家安全，大家只有用選票教訓民進黨，並且下架賴清德。

