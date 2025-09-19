陳雪生啟動國家財政毀滅計畫！張育萌：主動製造制度性違法

社團法人臺灣青年民主協會理事長張育萌。（資料照）

2025/09/19 12:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《財政收支劃分法》爭議持續延燒。台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，陳雪生啟動「國家財政毀滅計畫」，白話來說，陳雪生的提案根本不是修法，而是直接炸毀國家從上到下的財政制度。為了趕上2026，他準備硬拆「預算審查的安全閥」，主動製造制度性違法，台灣從預算法治國，一夕墮落成為預算可以說改就改的數字賭場。

張育萌在臉書PO文表示，陳雪生啟動「國家財政毀滅計畫』，為了討錢拆掉安全閥——國民黨再提《財劃法》修惡，未來各縣市預算恐怕變成「邊審邊改」，國民黨驚覺就算現在修法，也趕不上明年縣市預算，整個黨陷入全面焦慮，在這種氣氛下，國民黨選擇破罐破摔，陳雪生乾脆決定拔掉「制度裡最後一根保險絲」。

請繼續往下閱讀...

張育萌指出，原本，《財劃法》16-1條把統籌分配款的「分母寫錯」，才害馬祖越分越少，結果，陳雪生雖然要修16-1 條，卻加碼偷渡另一條：刪掉第18條「中央在每年8月底前通知各縣市分配額」的規定，陳雪生的理由非常簡單——他要讓新公式「立刻上路」，趕上2026，但他假裝沒看到：第18條是中央到地方財政的「安全閥」，因為依照《地方制度法》，六都要在9月底前送出預算，縣市也要在10月底前把預算送到議會，所以中央才會在8月底前告訴各縣市「你們分到多少錢」；讓各縣市編預算時，知道自己口袋有多少錢。

張育萌續指，如果照陳雪生的邪念，刪掉這條安全閥，從中央到22縣市就準備天下大亂，各縣市10月底前照樣要送預算。但立法院可以隨時施壓行政院「臨時加碼」，各縣市每天早上起床都像在開盲盒，可能突然天降橫財，最離譜的是，如果法案三讀，未來各縣市編預算的時候，根本不知道自己口袋有多少錢，只能盲猜一個數字，亂編一份預算送給縣市議會，議員一邊審預算，縣市政府可能隨時再送一份修正版。議會審查從把關預算，立刻變成辦家家酒，就像台中，今年創下憲政奇蹟——送出「暫定版總預算」要議員審，未來議員一邊審，市府再一邊改。那請問議員到底幹嘛浪費時間審查？反正當下審查的，也不會是最終的版本。

張育萌分析，這不是開玩笑的，這完全是台灣財政制度的全面崩盤，《預算法》規定，政府預算必須「確認歲入後編列」。但陳雪生版本只要一通過，各縣市在編預算時，根本不知道歲入有多少，預算和實際歲入誰多誰少，沒人知道，也沒人敢保證，縣市議會也可以直接解散了，議員審查預算將形同虛設，公務員們簽的預算書也形同廢紙，反正最後可以想抽換再抽換。

張育萌直言，白話來說，陳雪生的提案根本不是修法，而是直接炸毀國家從上到下的財政制度。為了趕上2026，他準備硬拆「預算審查的安全閥」，主動製造制度性違法。

台灣從預算法治國，一夕墮落成為預算可以說改就改的數字賭場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法