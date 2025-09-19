輕撥頭髮談高雄市長黨內初選民調 陳其邁：盼初選前坐下協調

陳其邁輕撥頭髮發表對民調以及市長黨內初選的看法，建議參選人初選前坐下協調。（記者王榮祥攝）

2025/09/19 11:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長黨內初選衍生民調各自解讀爭議!市長陳其邁今回應這話題時先輕撥被風吹亂的頭髮，再發表對民調的看法，他認為民調有時看來看去都是霧裡看花、越看越不懂，其實風度最重要，自己則期待初選前參選人們有機會坐下來協調。

陳其邁提醒，初選不僅是大家能夠獲得民進黨員支持、市民的支持，個人風度更是重要，他覺得高雄市幾位市長參選人，已讓外界看得到他們的君子之爭，他個人則希望能夠盡量協調，如果在初選前，大家能夠好好的坐下來協調，討論怎樣讓高雄市政更進步。

陳其邁說，這幾位參選人，過去都是在立法院的兄弟姐妹，有一定的感情，應該也能夠了解，其實面對明年選舉怎麼樣能夠讓市民感受到更好的政見，能提出好的願景，能讓市民了解他們的政策主張，這是最重要的。

所以他覺得在初選前，希望兄弟姐妹能夠先談一談，如果能協調出好的人選、那當然最好，如果大家還是認為說自己比較優秀、當仁不讓，那最後還是會透過初選機制選出參選人。

