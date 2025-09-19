為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    輕撥頭髮談高雄市長黨內初選民調 陳其邁：盼初選前坐下協調

    陳其邁輕撥頭髮發表對民調以及市長黨內初選的看法，建議參選人初選前坐下協調。（記者王榮祥攝）

    陳其邁輕撥頭髮發表對民調以及市長黨內初選的看法，建議參選人初選前坐下協調。（記者王榮祥攝）

    2025/09/19 11:37

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長黨內初選衍生民調各自解讀爭議!市長陳其邁今回應這話題時先輕撥被風吹亂的頭髮，再發表對民調的看法，他認為民調有時看來看去都是霧裡看花、越看越不懂，其實風度最重要，自己則期待初選前參選人們有機會坐下來協調。

    陳其邁提醒，初選不僅是大家能夠獲得民進黨員支持、市民的支持，個人風度更是重要，他覺得高雄市幾位市長參選人，已讓外界看得到他們的君子之爭，他個人則希望能夠盡量協調，如果在初選前，大家能夠好好的坐下來協調，討論怎樣讓高雄市政更進步。

    陳其邁說，這幾位參選人，過去都是在立法院的兄弟姐妹，有一定的感情，應該也能夠了解，其實面對明年選舉怎麼樣能夠讓市民感受到更好的政見，能提出好的願景，能讓市民了解他們的政策主張，這是最重要的。

    所以他覺得在初選前，希望兄弟姐妹能夠先談一談，如果能協調出好的人選、那當然最好，如果大家還是認為說自己比較優秀、當仁不讓，那最後還是會透過初選機制選出參選人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播