利誘軍人替中發展組織！統促黨副秘書長、黨部主委當共諜 判刑定讞

統促黨副秘書長温瓏、世忠黨部主委朱新瑜、黨員江瓊麟，被控替中國發展組織，高雄高分院依修正加重前的國安法舊法判處江1年、温10月、朱6月有期徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。示意圖。（路透資料照）

2025/09/19 11:24

〔記者張文川／台北報導〕中華統一促進黨（統促黨）副秘書長温瓏、世忠黨部主委朱新瑜、黨員江瓊麟，被控替中國發展組織，企圖接近我國現、退役軍人，江還試圖接觸、利誘負責總統專機勤務的松山指揮部副指揮官加入但遭拒絕。高雄高分院依修正加重前的國安法舊法判處江1年、温10月、朱6月有期徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

檢調查出，温瓏和朱新瑜是中正預校同學，温瓏於海軍上尉退伍後，轉任台商赴中國做生意，並任統促黨副秘書長；朱新瑜預校肄業只服義務役，為統促黨世忠黨部主委；江瓊麟則是空軍退役少校，也是統促黨黨員。

温瓏於2016年2月認識來台訪問的中國珠海市台辦主任科員林華強，林引介温結識政治部聯絡局軍官張嘉逸和綽號「小蕭」的男子，温瓏為求經商順利，接受中方拉攏，找尋退、現役軍官加入組織。

同年4月温瓏找朱新瑜前往中國，林華強設宴招待成功吸收朱加入，温瓏獲得5萬6千元人民幣報酬。

2017年10月，朱以招待參觀珠海航空展為由，邀空軍退役少校江瓊麟等人前往，中方認為温、朱有功，提供珠海市300畝土地，並無償使用辦公室和店面。

2019年朱新瑜獲邀參觀珠海航展，透過關係邀江瓊麟前往，與温瓏在中國會見統戰人員，吸收江加入組織。

江回台後利用曾任空軍的人脈，找上松山指揮部張姓副指揮官，稱可協助升官，企圖以金錢利誘張，張嚴守軍人本分，悍然拒絕。

江新瑜還於2023年藉故進入岡山基地尋找舊識，探詢中國軍演時，空軍基地的應對作為並私下錄音，持錄音檔向中方展現他有接觸到空軍機密的能力。

高雄高分檢去年5月指揮調查局國安站收網，複訊後認為聲押3人禁見獲准，偵結依違反國安法提起公訴。

高雄高分院認定3人聽從中國國安單位人員指示，著手引介現、退役軍人而為中共官員發展組織，助長中方對我國實施情蒐及滲透任務，進而透過各式擾亂手段破壞我國國家安全及社會平穩安寧，加深對立、降低士氣，考量朱、温坦承犯行，江瓊麟始終否認犯後態度，各依舊國安法予以量刑6月至1年。

案經上訴，最高法院認為原審判決沒有違誤法令，駁回上訴定讞。

