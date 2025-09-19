反轟羅智強、趙少康！張亞中痛批：黨主席選舉荒腔走板

國民黨主席參選人張亞中，今日在支持者簇擁下到中央黨部辦理候選人登記。（記者田裕華攝）

2025/09/19 11:16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉參選人領表登記作業將在今日下午4點結束，日前完成領表的國民黨主席參選人張亞中，今日在支持者簇擁下到中央黨部辦理候選人登記，但據了解，由於尚待補件，張亞中還未正式完成登記。在受訪時，針對昨日另一位參選人羅智強批評他砲口對內，破壞團結，支持黨主席參選人郝龍斌的戰鬥藍召集人趙少康也多所批評，張亞中反擊稱，誰的團結？應該是國民黨的團結，而不是權貴與領導階級的團結，自己對黨有不同意見，就說他在破壞團結，奉勸羅、趙不要站在權力的高峰，認為他不能批評。

張亞中還說，大家可以去看看國民黨的總理、總裁回憶錄，難道沒有對國民黨有批評、指責過嗎？如果沒有批評、沒有指責，這個黨要如何壯大、更健康？他還說，黨不應該和稀泥，自己提出深刻建言，也沒有攻擊哪一個個人，這次的黨主席選舉國民黨有沒有做到公平、公正、公開？大家心中都有答案。

對於羅智強質疑他在大罷免期間沒有出力，張亞中駁斥說，大罷免期間他有向黨中央報告，表達願意隨時為黨中央效勞，但黨中央從來不理他，也不邀請他參與反罷免活動，大罷免期間他為了指出民進黨大罷免的錯誤，幫國民黨找到理論依據，寫了40、50篇文章，國民黨從來沒有一個人超過他的貢獻，羅智強究竟是不知道，還是刻意誤導？批評他沒有出力，就是以訛傳訛的謊言。

張亞中怒嗆，「不是我張亞中不參加大罷免，是黨中央不讓我參加大罷免，聽懂了嗎！」而且過去四項公投，當時他求見國民黨主席朱立倫，都是求見不了，要跟國民黨秘書長黃健庭見面，都不能在黨部，而是要在外面。

張亞中指出，昨天他看趙少康在電視上面目猙獰，咆哮，讓他難以相信這是一個專業主持人的應有作為，做為一個節目主持人或拱出郝龍斌背後的那一個人，趙少康不應該心胸大一點、察納雅言嗎？趙少康在節目中公開指責他，要求黨員不要投票給他，「黨員是你的嗎？是你們『郝趙集團』的嗎？」「這不是權貴心態，這不是國民黨的醬缸文化，這又是什麼！」趙少康應該為自己的表現、失言與失態向所有黨員與觀眾說一聲道歉。

此外，對於郝龍斌將不參加明天由「中天新聞」主辦的辯論會，張亞中表示，今天與他競選的人是郝龍斌還是趙少康？趙少康說投郝就是投趙，還說如果郝龍斌不選才要選，還建議郝龍斌不要參加中天辯論會，郝龍斌也接受，「一個參選黨主席的人，不敢面對媒體挑戰，理由竟然是還沒有準備好。」

張亞中說，除了他之外，其他國民黨主席參選人都是看到台中市長盧秀燕不參選才匆匆上陣，自己已經準備好幾年，即使盧秀燕這次參選，「我照樣要會一會她」，要讓盧秀燕知道國民黨的問題在哪裡，為國民黨立下品格標準、建立制度，但卻看到有人閃躲、逃跑，他建議明天的辯論會可以改邀請趙少康代表郝龍斌參加。

張亞中還說，這場黨主席選舉從一開始到現在，出現各種荒腔走板現象，選舉時程可以說變就變，黨員取得投票資格可以從6月18日為補繳黨費截止日，延後到9月10日，「這是否方便人頭黨員投票？」參選人資格還可以在公告之後，再發給參選資格，還看到密室裡喬人參選，而喬事情的人就是國民黨主席朱立倫，看到這些荒腔走板的現象，難道不能出來說話？

