宜蘭視察防災演練 賴清德：全民推廣讓國家更有韌性

總統賴清德今天到蘭陽女中，視察國家防災日地震避難掩護演練。（記者游明金攝）

2025/09/19 11:04

〔記者游明金／宜蘭報導〕總統賴清德今天到宜蘭縣蘭陽女中，視察國家防災日地震避難掩護演練；賴清德提到，台灣在1999年曾發生大地震，造成重大傷亡，因此把921當作國家防災日，26年來，除了推動各項法制建立，也進行不斷的演練，災防教育的推廣，讓國家更有韌性，讓每個人都具備急救專業技能，能夠保護自己，也能幫助他人。

賴清德到蘭陽女中視察學生疏散、避難、檢傷、後送等演練情形；在面對大規模地震情況下，學校如何引導師生進行避難及應變組織開設作業，展現相關應變作為。

賴清德在致詞時說，台灣在1999年也就是26年前發生大地震，921當天造成重大傷亡，也對國家各面向造成非常大的衝擊，因此把921當作國家防災日，26年來，除了推動各項法制的建立，也進行不斷的演練，還有災防教育的推廣，目的是希望當地震來臨的時候，可以提早知道，提早應變，保護每個人的安全，讓地震傷害降到最低。

他表示，剛演練之前，手機就有收到地震預警訊息，今年比較特別，點進去看還有全社會防衛韌性相關資訊，透過不斷演練，希望讓每個人都能具備急救專業技能，包括心肺復甦術，簡單包紮，學習如何保護自己，也能幫助他人。

賴清德指出，透過進一步的演練，當地震來臨，怎麼做緊急應變措施，也就是今天演練的目的，剛有兩位模擬重傷的同學血流不止，他站在旁邊看，表情非常痛苦，演練非常逼真。

最後，他說，當地震發生，國家要迅速進行基本設施改善，好比說校舍有受損，道路受創，要趕快修繕復原，讓國家基礎建設不因為地震損壞造成民眾生活的問題，就是要透過一次又一次演練，讓國家更有韌性，全民也能更清楚了解地震訊息。

總統賴清德今天到蘭陽女中，視察國家防災日地震避難掩護演練。（記者游明金攝）

演練後，賴清德總統與蘭陽女中學生合照。（記者游明金攝）

