傅崐萁稱白委停砍年金不會投反對票 黃國昌回應有條件評估

2025/09/19 10:48

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨團總召傅崐昨天表示，開議後國民黨團的第一個優先法案就是停砍公教人員年金，更稱民眾黨團應該不會投下反對票，國民黨團會以多一票險勝。民眾黨團總召黃國昌今表示，民眾黨團不會同意恢復到2017年以前改革的水準，但如果是所得替代率降了8年以後，現在降低的水準跟當初考試院提出來的版本是不是相一致，那必須要斟酌目前整個年金的水位，以及改革後社會衝擊影響來加以評估。

黃國昌表示，其實去年民眾黨團針對年金改革已經說得很清楚了，「年金改革不會走回頭路」，這是一個非常重要的基本原則。不過，黃也說，在立法院討論法案的時候，民眾黨向來的立場是希望能夠具體而細緻的談，不是只談一個大的方向；所謂具體而細緻的談是指要看到在立法院審議的是什麼樣子的法案內容。

黃國昌表示，如果是把有關於公教退休的年金恢復到2017年以前改革的水準，這個我們當然不會同意，但是如果是2017年以後改革到現在已經2025年，它每一年階段性的降低所得替代率降了8年了以後，現在降低的水準跟當初考試院提出來的版本是不是相一致，那必須要斟酌目前整個年金的水位，以及在這一波改革了以後所造成各式各樣的社會衝擊影響，綜合的來加以評估。

黃國昌表示， 所以要討論這個法案之前，民眾黨團還是必須要先就所討論法案的具體內容到底是什麼，才有辦法 在這個基礎上面去進行進一步的討論。

