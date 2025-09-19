民進黨團幹部投票結果出爐 王世堅、林淑芬拿一票落選

民進黨立法院黨團19日召開黨團會議，討論黨團幹部事宜。民進黨團總召柯建銘（右二）會後公布投票結果，由立委鍾佳濱（左二）出任幹事長，書記長由立委陳培瑜（右一）接任，柯建銘則繼續擔任總召。左一為卸任的幹事長吳思瑤。（記者羅沛德攝）

2025/09/19 10:54

〔記者李文馨／台北報導〕立法院第四會期今天開議，民進黨團幹部終於出爐，柯建銘確定可擔任黨團至明年2月，經推舉表決後，由民進黨立委鍾佳濱出任黨團幹事長、陳培瑜續任書記長。值得一提的是，曾公開發表「反柯」言論的王世堅、林淑芬獲得一票，分別落選幹事長、書記長。

民進黨團本月1日行文黨籍立委辦公室，徵詢黨團幹事長及書記長參選意願。據黨團組織規程明定，幹事長及書記長任期半年，連選得連任，黨團成員任立法委員達兩屆以上者，得為候選人。期間，一度傳出范雲有意擔任書記長，但5日登記截止後，結果卻是無人報名。

柯建銘於投票會後受訪表示，民進黨團幹部六長終於產生，經過民主程序、投票產生幹部，鍾佳濱以43票出任幹事長、陳培瑜44票擔任書記長，感謝前幹事長吳思瑤過去一年半的努力，民進黨是團結團隊，這個會期重新開始，絕對有信心迎戰。

對於連署改選議題，柯建銘說，今天是幹事長、書記長選舉，沒有人提出連署或臨時動議，「我的任期到明年2月1日」。至於秘書長徐國勇加入黨團群組是否感受到壓力，柯回應，大家是一個團隊，隨時可以溝通，歡迎。

新任幹事長鍾佳濱說，他加入民進黨團以來，民進黨最可貴特質就是關鍵時刻展現團結跟承擔，這是歷來展現給國人看到的，接下來的路不好走，但團結、承擔、堅持走下去。

陳培瑜表示，結果就是看選票，大家希望我承擔就繼續，黨團裡面只要她願意求救，大家都會幫忙，總召也會指導。

值得一提的是，民進黨團幹部改選採公開領票，不記名投票，最終投票結果，幹事長鍾佳濱獲得43票、王世堅1票、陳培瑜1票、吳思瑤1票。書記長部分，陳培瑜獲得44票、林淑芬1票、鍾佳濱1票。

據立委推估，陳培瑜、鍾佳濱在黨團幹部單獨獲得1票屬於技術上失誤；王世堅、林淑芬的票，推估可能因為投票表格與當選者距離相近，因此投錯票。此外，吳思瑤說，「我那一票是老柯對我的愛」。

曾公開發表「反柯」言論的王世堅、林淑芬獲得一票，分別落選幹事長、書記長。（記者李文馨攝）

