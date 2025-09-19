曬新名片上金字「TAIWAN」謝志偉：避免被誤會是中國代表

謝志偉今於臉書粉專發文並附上新名片的中、英文版本圖片。（圖擷取自謝志偉臉書粉專）

2025/09/19 12:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京政權在國外不時傳出藉機對我國相關人士不友善消息，對此謝志偉分享新名片，其中英文翻譯名片特別寫上「Taiwan」（台灣），勉強遭誤會為「China」（中國），他坦言「為了不讓老共染指台灣......這是台灣的唯一活路。」

謝志偉今於臉書粉專發文表示並附上新名片中、英文版本圖片，內容提及「駐德多年，我的名片中文部分，自始即印著「中華民國（台灣）」，這次出任「駐歐盟兼駐比利時代表」亦是；因為，中華民國（儘管多少是被動多於主動）融入了這個多山的美麗小島，與台灣同步進化成人民作頭家的主權國家，成為專制獨裁兼壓覇的中（華人民共和）國的最佳對照組。

謝志偉接著說，英文名片部分，雖然代表處只能叫「Taipei」（台北），但我同樣地加了美美的燙金「TAIWAN」（台灣），頭銜也是「Representative of Taiwan」（台灣代表），以免被誤會成「China」（中國）的代表。

謝志偉直指，「朋友們，為了不讓老共染指台灣，相信我，相較各種可能，這是台灣的唯一活路。」

許多網友看到PO文後紛紛留言，有人說「謝謝謝大使」、「感謝為台灣在外努力奮鬥」、「大使加油～讓世界看見臺灣」、「謝大使加油！辛苦了」。

