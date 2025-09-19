為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    公館圓環施工引熱議 聲量看政治：小草高度關注、砲火集中苗博雅

    「聲量看政治」分享公館圓環近期的討論聲量時發現，雖然北市府才是施工的主導角色，但小草不僅非常關注此議題，砲火集中攻打的卻是北市議員苗博雅。（圖擷自臉書）

    「聲量看政治」分享公館圓環近期的討論聲量時發現，雖然北市府才是施工的主導角色，但小草不僅非常關注此議題，砲火集中攻打的卻是北市議員苗博雅。（圖擷自臉書）

    2025/09/19 14:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北公館圓環拆除及地下道填平工程近日展開，引發民眾熱議，臉書粉專「聲量看政治」分享公館圓環近期的討論聲量時發現，雖然北市府才是施工的主導角色，但小草不僅非常關注此議題，砲火集中攻打的卻是社會民主黨籍的台北市議員苗博雅。對此「聲量看政治」直言，「小草的關注變得非常扭曲，打阿苗也打的很刻意，甚至很無厘頭」。

    「聲量看政治」在臉書發文指出，關注度是每一隻影片平均觀看數，從這10天的YT聲量來看，小草的關注度最「集中」，而且砲火也最集中打在阿苗（苗博雅）身上。

    「聲量看政治」分析，小草在這個議題的關注度雖然集中，卻持續刻意淡化北市府在這個議題上是主導者的角色。但所有人都很清楚知道，公館圓環拆除不是民進黨幹的。所以小草的關注變得非常扭曲，打阿苗也打的很刻意，甚至很無厘頭。

    「聲量看政治」對此也形容，「議題打不過，發現洞是自己人挖的，就趕緊轉移焦點，把站出來的議員當作轉移焦點的目標」、「塞車，就繼續塞，阿不然怎麼辦。水泥填都填了！」

    網友對此也留言直呼「這也代表，這些異常的關注都是在惡意散佈仇恨，真的毫無辦法沒有法條可管嗎？」

    熱門推播