反共也可能被統戰利用！ 顏擇雅揭手法

2025/09/19 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨秘書長徐國勇與台北市長蔣萬安因台灣光復節議題多次隔空互槓，對此作家顏擇雅表示，她反對徐國勇「沒有什麼台灣光復節」發言。這個節日存在於許多人的記憶，已是約定俗成，而統戰就是，即使你反共，中共也認為你值得利用。怎麼利用？當然要找不相干的題目。以台灣的狀況，反獨就是中共最能利用的題目。大家只要想想，徐國勇那句話是不是在增加社會大眾對於台派史觀的仇恨值，就明白它為何是在弱化反共的社會基礎。

顏擇雅在臉書PO文表示，今天反共在台灣的社會基礎算不算薄弱？這是她常在想的問題。大罷免有31名藍委進入三階，表示這個基礎並不弱。但後來是一個都沒罷掉，就表示它也不算強。那，到底有沒弱到足以誘使北京提早啟動併吞台灣的行動？或問，其強度是否足夠促使北京願意把這行動後延？她只講提早與延後，不講打消念頭，因為要北京打消念頭是不可能的，至少到2049。

顏擇雅指出，她覺得以上問題沒有答案。但至少我們能做很多事，去加強那個社會基礎。最好，執政者所有言行都能先問，其後果是強化或弱化那個社會基礎，反共的社會基礎。畢竟對今日台灣來說，不要誘使北京發動「武統」最重要，這是為何她反對徐國勇「沒有什麼台灣光復節」發言。這個節日存在於許多人的記憶，已是約定俗成。當然很多人認定1945不算「光復」，也有不少歷史學家解釋為何不算。如果「不算光復」的社會基礎已經夠強，民間自然會發動正名，輪不到當政者來講。現在明明「1945不算光復」的社會基礎還不夠，徐國勇卻在當上黨秘書長之後迫不及待講出來，這是主動去牽動族群的敏感神經。在這種時候，牽動族群敏感神經就是在弱化反共的社會基礎。

顏擇雅續指，一定有人講，1945算不算光復，與現在台灣要不要反共，是彼此並不牴觸的題目。一碼歸一碼，怎能說二者彼此抵觸？她認為提出以上質疑的人，是完全不懂中共如何做統戰。「統戰就是，即使你反共，中共也認為你值得利用。怎麼利用？當然要找不相干的題目。以台灣的狀況，反獨就是中共最能利用的題目。大家只要想想，徐國勇那句話是不是在增加社會大眾對於台派史觀的仇恨值，就明白它為何是在弱化反共的社會基礎。」

顏擇雅直言，她知道很多人的腦袋非黑即白，看到顏擇雅在此反對徐國勇發言，就會貼上「親中」標籤，說她贊成國民黨的大中國史觀。顏擇雅不介意被貼什麼標籤。她想強調的，是史觀不是不能改變，但最好方式是「功成事遂，百姓皆曰我自然」，或中共愛講的「潤物細無聲」，而不是黨官講一句話激起很多反彈。

