溫朗東控洩漏病情獲不起訴 徐巧芯：無法遮掩一輩子
國民黨立委徐巧芯。（翻攝臉書）
〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委徐巧芯指控名嘴溫朗東曾逃兵，溫以洩漏病情為由，向台北地檢署控告徐巧芯妨害名譽及個人資料保護法，北檢今以徐罪嫌不足，不起訴處分。對此，徐巧芯表示，對事實「提告」只能遮掩一時，無法遮掩一輩子。
徐巧芯還說，聽說民進黨打算提名此人參選議員，嫖妓要別人付錢、服兵役刻意裝病驗退，這樣的人品代表民進黨，我只能祝福民進黨好運。
請繼續往下閱讀...
熱門賽事、球星動態不漏接
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
國民黨立委徐巧芯。（翻攝臉書）
〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委徐巧芯指控名嘴溫朗東曾逃兵，溫以洩漏病情為由，向台北地檢署控告徐巧芯妨害名譽及個人資料保護法，北檢今以徐罪嫌不足，不起訴處分。對此，徐巧芯表示，對事實「提告」只能遮掩一時，無法遮掩一輩子。
徐巧芯還說，聽說民進黨打算提名此人參選議員，嫖妓要別人付錢、服兵役刻意裝病驗退，這樣的人品代表民進黨，我只能祝福民進黨好運。
請繼續往下閱讀...
熱門賽事、球星動態不漏接