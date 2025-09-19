指溫朗東「裝瘋逃兵」 徐巧芯提具名檢舉函獲不起訴

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/09/19 10:13

〔記者陳彩玲／台北報導〕國民黨立委徐巧芯去年因大姑夫婦涉詐案，與政治評論員溫朗東隔空互槓，溫朗東當時不滿徐巧芯說他「裝瘋」逃兵，提告妨害名譽。台北地檢署調查，徐巧芯當時是唸出民眾具名的檢舉函，但未加油添醋，且檢舉人到庭作證時，有提出與溫朗東的通聯等事證，檢方認為，徐的言論與實際狀況雖略有出入，但並非空泛指摘或人身攻擊，難認有意圖損害告訴人利益，將徐巧芯不起訴。

徐巧芯去年出庭時否認犯行，辯稱自己只是唸出檢舉函。她說，去年4月16日，收到具名指溫朗東裝病逃兵的檢舉函，以及檢舉人與溫朗東於2010年1月15日的通聯記錄；徐認為，檢舉人是通話當事人且有依據，並考量溫朗東是政治評論家，曾任台灣自由黨政策部主任，認為此案有公益性及公開必要，才會將檢舉內容講出來，後續也依檢舉人要求向國防部提出檢舉。

檢方另傳喚檢舉人作證，他證稱，高中參加辯論社比賽時認識溫朗東，並一起至中國比賽，當時不曾感受到對方有生病狀況，且溫男服役期間，誤以為他沒有當兵，先是洽詢驗退流程，並稱要用裝病方式驗退；2010年1月15日，溫朗東更主動致電告知，自己在醫院等待檢驗，並把各類物品往嘴巴塞，如草、襪子、筆等，或在不該上廁所的地方如廁。

此外，檢方勘驗徐巧芯接受媒體聯訪的新聞影片，並比對檢舉人的檢舉函內容，認為兩者大致相符，未見加油添醋；另傳喚溫朗東到庭說明，他表示，自己當兵時有失眠狀況，後來因病停役。

檢方調查後認為，溫朗東從事媒體政治評論，為公眾人物，個人品德、操守與公共利益密切相關，屬可受公評之事、得為適當評論，縱使徐巧芯所說的內容與實際狀況略有出入，或另告訴人感到不快，但基於檢舉函及為了兵役的公平公正等，並非出於空犯指摘或人身攻擊，難認意圖損害告訴人利益，因與誹謗等罪構成要件不符，將徐巧芯不起訴。

相關新聞：溫朗東控洩漏病情獲不起訴 徐巧芯：無法遮掩一輩子

