    首頁　>　政治

    反年改列藍營第一優先法案 吳思瑤：踐踏世代正義也藍白合？

    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    2025/09/19 10:26

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁今表示，開議後國民黨團的第一優先法案，就是停砍公教人員年金。他並稱，民眾黨團應該不會投下反對票。對此，民進黨立委吳思瑤表示，看來，踐踏世代正義，也藍白合？政治少一點，生活好一點，負責任的執政黨我們努力做到，忠誠的在野黨，台灣到底何時才能盼到？

    吳思瑤在臉書PO文表示，傅崐萁已經放話了，公教反年改，國民黨將優先推動，也就是說，吃了無敵星星的國民黨團，就要對年金制度開刀了，傅崐萁還說，民眾黨應該會支持。看來，踐踏世代正義，也藍白合？對比執政黨的優先法案，將聚焦「國家大進步」「台灣更安全」兩大部分。

    吳思瑤指出，秉持民生、經濟、青年、弱勢四個優先，將反映在各項進步立法當中，而行政院已提出的「海纜七法」在內、包括其他十多部國安法案的修正，是反制抵禦中國滲透、威脅台灣的優先立法。

    吳思瑤直言，除了公教終止年改法案，藍白也已把公投綁大選、串證免羈押的柯文哲條款、總統兩輪投票制等高政治對立議案，列為新會期的重點，政治少一點，生活好一點，負責任的執政黨我們努力做到，忠誠的在野黨，台灣到底何時才能盼到？

