    政治

    「台澎已非日本財產」 林智群駁中日和約可讓台歸中華民國

    林智群律師。（資料照）

    林智群律師。（資料照）

    2025/09/19 11:21

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）近日拋出台灣地位（主權）未定論引起討論，對此林智群律師表示，他看到有網友稱「日本已經放棄1941年之前跟中國簽的任何不平等條約（包含馬關條約），所以台灣已經回歸中華民國」，但日本已經在舊金山和約中已經放棄台澎的主權，法律上已經放棄財產的人，不能將「它已經放棄的財產」轉移給別人。

    林智群表示，有人拿中日和約說嘴，說日本已經放棄1941年之前跟中國簽的任何不平等條約（包含馬關條約），所以台灣已經回歸中華民國。

    林智群說，舊金山和約載明「日本放棄對台灣、澎湖等島嶼的一切權利、權利名義與要求」，並於1952年4月28日正式生效，中日和約於1952年8月5日才正式生效，中日和約的生效時間晚於舊金山和約。

    林智群指出，「日本已經在舊金山和約中已經放棄台澎的主權。」那日本還能在後來簽的中日和約中，將「它已經放棄的」台澎「轉移」給中華民國嗎？在法律上已經放棄財產的人，可以再把「他已經放棄的財產」轉移給別人嗎？不行喔！因為他已經喪失這個財產的處分權了，台澎在舊金山和約時，已經變成聯合國託管了，已經放棄台澎的日本，當然沒權力在簽中日和約時，再把台澎主權讓給中華民國。

    林智群說，況且中日和約裡面，就台澎主權，日本只是重申它已經放棄了而已，沒寫它把台澎主權讓給誰，它那個時候也沒資格決定要交給誰。

