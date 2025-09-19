民進黨團幹部改選！柯建銘保住總召 鍾佳濱接任幹事長

法院新會期今天開議，民進黨團上午在立法院召開黨團大會處理黨團幹部議題。總召柯建銘擔任黨團總召至明年2月。（資料照）

2025/09/19 09:52

〔記者李文馨／台北報導〕立法院新會期今天開議，民進黨團上午在立法院召開黨團大會處理黨團幹部議題。據悉，由於總召任期未到，現場僅推舉幹事長、書記長人選，而民進黨立委陳培瑜、鍾佳濱表達意願，預料最終人選無意外將由鍾佳濱出任幹事長、陳培瑜任書記長，總召柯建銘擔任黨團總召至明年2月。

民進黨團本月1日行文黨籍立委辦公室，徵詢黨團幹事長及書記長參選意願。據黨團組織規程明定，幹事長及書記長任期半年，連選得連任，黨團成員任立法委員達兩屆以上者，得為候選人。期間一度傳出范雲有意擔任書記長，但5日登記截止後，結果卻是無人報名。

受邀列席的民進黨秘書長徐國勇會前受訪表示，秘書長無法指揮黨團，因為黨團自主，黨團三長幹部一定要經過選舉產生，這是主席賴清德在中執會宣示的，這也是黨團規章所定。

