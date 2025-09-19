為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    張亞中向4年前支持者與「辛亥列車」黨員喊話 承諾恢復「國統綱領」

    張亞中並期盼4年前支持他的黨員不要改變，繼續堅持信念。（資料照）

    張亞中並期盼4年前支持他的黨員不要改變，繼續堅持信念。（資料照）

    2025/09/19 09:58

    〔記者施曉光／台北報導〕今日上午10點將前往中央黨部正式登記為候選人的國民黨主席參選人張亞中，行前他先發布參選登記聲明，感謝4年前支持他參選黨主席的朋友，並強調4年來自己沒有改變，仍然堅守理念，持續奮戰，並期盼4年前支持他的黨員不要改變，繼續堅持信念，與他共同完成「救黨、救國、救兩岸」的歷史使命，他承諾要讓國民黨重拾黨德與黨魂，重回孫中山理念，捍衛中華文化與史觀，並恢復「國統綱領」，重啟「國共論壇」與政治對話。

    此外，張亞中也要感謝3年前他在全台推動「辛亥列車」活動，因為認同他的理念，而重新加入國民黨的黨員，他對這些人說，「你們等待的時刻，終於來臨！這一次，你們將能以神聖的一票，為本黨的未來投下選擇。」

    張亞中指出，今年他提出「約法三字」-「變、和、贏」，如果他當選，將徹底改造國民黨的體質，讓國民黨重拾黨德與黨魂，重回孫中山理念，捍衛中華文化與史觀，建立制度、確定方向，成為一個有格局、強大、受人尊敬的政黨；絕不允許戰火降臨台海，更不允許發生在台灣本島，他會立刻恢復「國統綱領」，重啟「國共論壇」與政治對話；當國民黨能夠改變，重新得到人民肯定與尊敬，能夠為兩岸創造和平，讓人民免於戰爭的恐懼，自然就能贏得支持，才能在2026、2028大選中勝出。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播