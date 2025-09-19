張亞中向4年前支持者與「辛亥列車」黨員喊話 承諾恢復「國統綱領」

張亞中並期盼4年前支持他的黨員不要改變，繼續堅持信念。（資料照）

2025/09/19 09:58

〔記者施曉光／台北報導〕今日上午10點將前往中央黨部正式登記為候選人的國民黨主席參選人張亞中，行前他先發布參選登記聲明，感謝4年前支持他參選黨主席的朋友，並強調4年來自己沒有改變，仍然堅守理念，持續奮戰，並期盼4年前支持他的黨員不要改變，繼續堅持信念，與他共同完成「救黨、救國、救兩岸」的歷史使命，他承諾要讓國民黨重拾黨德與黨魂，重回孫中山理念，捍衛中華文化與史觀，並恢復「國統綱領」，重啟「國共論壇」與政治對話。

此外，張亞中也要感謝3年前他在全台推動「辛亥列車」活動，因為認同他的理念，而重新加入國民黨的黨員，他對這些人說，「你們等待的時刻，終於來臨！這一次，你們將能以神聖的一票，為本黨的未來投下選擇。」

張亞中指出，今年他提出「約法三字」-「變、和、贏」，如果他當選，將徹底改造國民黨的體質，讓國民黨重拾黨德與黨魂，重回孫中山理念，捍衛中華文化與史觀，建立制度、確定方向，成為一個有格局、強大、受人尊敬的政黨；絕不允許戰火降臨台海，更不允許發生在台灣本島，他會立刻恢復「國統綱領」，重啟「國共論壇」與政治對話；當國民黨能夠改變，重新得到人民肯定與尊敬，能夠為兩岸創造和平，讓人民免於戰爭的恐懼，自然就能贏得支持，才能在2026、2028大選中勝出。

