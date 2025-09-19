為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    光復節議題蔣萬安再槓徐國勇 葉耀元：國民黨無法拋棄「中國」這虛偽無義的兩字

    台北市長蔣萬安。（資料照）

    台北市長蔣萬安。（資料照）

    2025/09/19 09:44

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨秘書長徐國勇近日與台北市長蔣萬安隔空互嗆「台灣光復節」，蔣萬安18日表示，民進黨下個月恐不會讓黨公職放台灣光復節連假，請北市勞動局特別留意。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，蔣萬安繼續跟中國勾勾纏，則就表示國民黨最終還是無法拋棄「中國」這虛偽無義的兩個字。

    葉耀元在臉書PO文表示，四問蔣萬安：中華民國政權如果沒有要放棄在1950年之前輸給中國的領土，請問從國際法以及國際慣例來說，台灣跟中國的關係是什麼？然後踏上中國的領土代表什麼意思？作為輸掉中國給共產黨政權的蔣介石後代，請問蔣萬安要如何思考他們家跟共產黨之間的關係呢？

    葉耀元指出，蔣介石跟蔣經國是國民黨政權的獨裁者，作為蔣家後代，請問蔣萬安你要如何跟中國討論台灣民主化的經驗？還是就蛋頭的什麼都不說呢？「漢賊不兩立」這五個字是你先人的堅持，請問你認為在現今台灣跟中國的關係內，你比較支持這個還是國民黨的鬼話「親美友中」呢？

    葉耀元直言，他講了無數次了，只要哪天國民黨有一個政治人物突然想通，開始堅守台灣主權對抗中國（你要叫中華民國也沒差），民進黨會非常害怕，畢竟這是目前的最大公約數。蔣萬安繼續跟中國勾勾纏，則就表示國民黨最終還是無法拋棄「中國」這虛偽無義的兩個字。

