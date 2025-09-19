農業部長首度率農訪團赴美 預計採購4年達百億美元

農業部長陳駿季（左3）率領台灣業者赴美採購大宗穀物與牛肉。（翻攝自美國穀物協會網站）

2025/09/19 09:38

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國每兩年都會率領業者赴美採購大宗穀物與肉品，隨台美關稅談判已到最後時期，民間企業今年赴美採購總金額將拉高到4年期共1百億美元規模，採購團總團長首度由農業部長擔任，傳出是赴美意圖換零關稅，農業部澄清，這是例行採購，部長陳駿季也是應外交部邀請才出任。

赴美農產品貿易採購團自1998年就開始啟動，每2年一辦，過去通常都是由農委會督導畜牧業務的副主委（現農業部次長）帶隊，隨美國加徵對等關稅，台美關稅談判已到最後階段，今年則首度由部長帶隊。

農業部表示，這次赴美採購團隊中成員包含台灣植物油製煉工業同業公會、台灣飼料工業同業公會、台灣區麵粉工業同業公會、中華民國禽肉行銷發展協會、台灣區冷凍食品工業同業公會、台灣連鎖加盟促進協會、美國黃豆出口協會、美國穀物暨生質產品協會及美國小麥協會等業界代表。

農業部表示，該農訪採購團主要由外交部籌組，農訪團目的是促進台美農產貿易交流，並深化台美經貿與糧食安全伙伴關係，這次採購的產品包含豆、玉米、小麥及牛肉等，都是國內產業有需要、高度仰賴進口的農產品，對國內畜牧產業發展與消費者有利，採購規模都是由國內業者視需求而定。

