    首頁　>　政治

    徐國勇受邀出席黨團大會 重申黨團自主：三長一定要經選舉產生

    受邀列席黨團大會的民進黨秘書長徐國勇會前受訪表示，黨團自主，黨團三長幹部一定要經過選舉，這是主席賴清德在中執會宣示的。（記者塗建榮攝）

    受邀列席黨團大會的民進黨秘書長徐國勇會前受訪表示，黨團自主，黨團三長幹部一定要經過選舉，這是主席賴清德在中執會宣示的。（記者塗建榮攝）

    2025/09/19 09:36

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院新會期今天開議，民進黨團幹部仍難產，今天上午在立法院召開黨團大會，預計處理黨團幹部等議題。受邀列席的民進黨秘書長徐國勇會前受訪表示，秘書長無法指揮黨團，因為黨團自主，黨團三長幹部一定要經過選舉產生，這是主席賴清德在中執會宣示的，這也是黨團規章所定。

    甫卸任黨團幹事長的立委吳思瑤日前邀請徐國勇加入黨團群組，媒體詢問，加入群組後是否感覺溝通更好。徐國勇回應，「一定會更好」，他是受邀請加入群組，過去在當發言人、內政部長的時候，立委會有警察、消防的問題，所以他們一樣邀請內政部長加入非內政委員會的群組，因此加入黨團群組就是為了溝通順利，媒體標題寫「倒柯」的標題不太適當。

    至於優先法案等議題是否受主席指示？徐國勇說，黨團邀請黨中央秘書長列席，「主席對我沒有任何指示，我就是按照他們的邀請來參加。」

    媒體詢問，加入黨團群組之後，是否感覺溝通更好。徐國勇說，「一定會更好」，有意見都可以溝通，不是像媒體講怎麼樣、標題不太好。他是受邀請加入群組，過去當發言人、內政部長時也加入很多群組，不只內政委員會，包含處理警察、消防問題等等，就是為了溝通順利。

    談及黨團幹部改選議題，徐國勇說，他雖然是黨中央秘書長，但也不能指揮黨團要怎麼做，因為黨團自主就是民主，黨團三長一定要經過黨團選舉，主席在中執會講得非常清楚，包括委員會的召集人也是必須由委員會委員選舉，這是一定的，行政立法的協調會一定要召開，各個委員會的政策小組也一定要召開。

