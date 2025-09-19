為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「虛坪改革」公設比估降1-2％ 草案訂過渡條款本會期送立院

    對於虛坪改革草案，內政部次長董建宏接受本報「官我什麼事」專訪時表示，未來平均約可調降公設比1%至2%。（記者張家睿攝）

    對於虛坪改革草案，內政部次長董建宏接受本報「官我什麼事」專訪時表示，未來平均約可調降公設比1%至2%。（記者張家睿攝）

    2025/09/19 10:40

    〔記者李文馨／台北報導〕內政部去年推出「虛坪改革」引起建商反彈而暫緩推行，今年9月底將再次提出修正草案，將一般電梯增列為免計容積項目，停車空間朝調整為「專有部分」方向規劃。內政部次長董建宏接受本報「官我什麼事」專訪時表示，未來平均約可調降公設比1%至2%，房價仍待後續觀察，並強調相關草案訂有過渡條款及緩衝宣導期，本會期會送立院審議。

    董建宏表示，此次虛坪改革方案從「改進容積計算」及「停車空間制度」兩方面切入，容積計算制度是在維持免計容積總額度不變的原則下，在原本共計額度中再增加高齡化社會所需要的一般電梯，減少管委會使用空間過量設計；而一般電梯納入免計容積項目後，原本所占容積可移入規劃為專有部分，讓主建物面積增加，以降低公設比。

    董建宏指出，在停車空間制度上，現行法定停車空間依法律規定附屬於防空避難設備，因此為共用部分性質，實務發現有建案將大部分車道以公設方式登記，產生負擔不公平的疑慮。內政部因此將停車空間，包含停車位、車道等，朝調整為「專有部分」方向規劃，除了可以核發權狀、明確歸屬，貼近實務需求，也能和居住公設有明顯區別。

    至於未來公設比會調降多少？董建宏指出，估計可調降公設比1至2%，但各個建案的降幅仍需視基地大小、樓層多寡、規劃型態及產品定位而異。他說，在房價部分，房屋買賣價格因建築成本、市場趨勢、區域條件等眾多因素並由市場決定，因個案狀況不一，新制房型的公設比也有差異，仍需回歸以區域市場總價為考量，房價波動影響待後續觀察。

    董建宏也提到，內政部今年3月至5月已分別邀集地方政府、公會團體、專家學者進行3場座談，在改進容積計算制度上也有高度共識。不過，在多項合計的總額度下，對管委會使用空間再設單獨的額度，以避免大型基地仍會出現過大的管委會空間，目前建商對這個上限額度有反對的意見，未來會持續溝通。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播