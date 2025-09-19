房東拒絕租補最高罰30萬 遭檢舉後拒續約恐賠3個月租金

內政部次長董建宏接受本報「官我什麼事」專訪時強調，房東未來若拒絕房客申請租金補貼、遷入戶籍，依法可處以3萬至30萬元罰鍰。（記者張家睿攝）

2025/09/19 10:25

〔記者李文馨／台北報導〕內政部推動「租賃住宅市場發展及管理條例」修法，聚焦保障房客3年租期、限制續約租金漲幅等。內政部次長董建宏接受本報「官我什麼事」專訪時強調，房東未來若拒絕房客申請租金補貼、遷入戶籍，依法可處以3萬至30萬元罰鍰；此外，在租期屆滿後，房客因檢舉而遭房東拒絕續約，房客可以要求3個月租金賠償。

內政部部務會報昨天通過租賃條例部分條文修正草案，保障3年租期、限制租金漲幅等，房東若違規可罰3萬元至30萬元罰鍰；草案也規範「租霸下車」條款，惡房客若從事非法活動、妨礙安寧秩序，房東可提前終止租約。部長劉世芳表示，草案預計9月底會將送交行政院審議。

請繼續往下閱讀...

董建宏表示，租賃條例立法7年之後陸續產生許多問題，許多年輕租客因工作需要遷移戶籍，甚至遭到房東因為種種原因拒絕申請租金補貼，因此內政部希望修法明定房客的檢舉權益，房東如拒絕房客申請租金補貼、遷入戶籍，可處以3萬至30萬的罰鍰，如再次違反或不改正者，得按次處罰。

若房客因檢舉而遭房東驅趕，董建宏說，依現行「住宅租賃定型化契約應記載事項」規定，房客可拒絕房東要求，並向主管機關提出申訴或檢舉，如經主管機關令其限期改正而屆期不改正，最高可處5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

他也補充，依修法規劃，租期屆滿後，房客如因檢舉而遭房東無效拒絕續約，得直接處以3萬至30萬元罰鍰，房客可以要求3個月租金的賠償。

此外，為衡平房東與房客的權益，董建宏表示，台灣還是有短期居住的需求，因此一次性保障要簽訂多長時間的契約，可能對租賃雙方都不方便，因此擬修訂彈性機制；另外，草案也會增訂「租霸下車條款」，讓房東有權透過合理的方式，如對水電採取一定程度的控制。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法