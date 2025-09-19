活化9萬「空餘屋」董建宏：擬祭財稅手段促建商釋出作婚育宅

內政部次長董建宏接受本報「官我什麼事」專訪時表示，將與財政部、金管會祭出財稅手段，鼓勵建商、投資客釋出空餘屋。（記者張家睿攝）

2025/09/19 10:10

〔記者李文馨／台北報導〕為了讓青年願婚、敢生、能養，內政部結合社宅、包租代管及租金補貼推出「婚育宅」政策。內政部次長董建宏接受本報「官我什麼事」專訪時表示，台灣現有近9萬戶尚未賣出的「空餘屋」，未來將與財政部、金管會祭出財稅手段，鼓勵建商、投資客釋出空餘屋給包租代管業者作為婚育宅，也盼穩定市場房價。

董建宏表示，中央興辦社會住宅會匡列20%房源，保障新婚及育兒家庭優先入住，今年年底前將在台北、新北、桃園、台南、高雄釋出1000餘戶婚育宅，115年到117年將分別釋出1000戶、2600戶、4600戶，合計約9200戶，另外也將透過都更分回等多元取得方式，預計可提供超過1萬戶婚育宅。

董建宏指出，台灣社會在討論婚育宅或租賃改革的時候，都會談到租賃市場的房屋可能不足，而社宅興建速度不夠快，但其實台灣的空餘屋數還有很多。根據地政司、國土署統計，台灣將近有9萬戶尚未賣出、但仍在市場上的「空餘屋」。

董建宏表示，空餘屋的存在讓台灣房屋的價格長期呈現不穩定的狀態，因為持有房屋的建商、投資客會觀察市場狀況釋出，進而造成市場的不穩定性，因此希望透過財稅手段把它們釋出。

董建宏說，內政部正在與財政部、金管會討論，擬透過優惠稅率等財稅政策，鼓勵建商、投資客將空餘屋交給包租代管業者，讓婚育家庭申請入住；若建商不願釋出，也會有住宅貸款等管制手段，希望透過一個推力與拉力的方式，讓房子能夠被釋出。

董建宏表示，期待透過這些政策，讓坐落在不錯區域的空餘屋可以釋出，讓青年安居、樂養、願生，且該政策也是幫助建商主動尋找客源，透過此方式知道哪些人需要房子，或許租客在累積到一定財富後也可能成為買家，對建商也是利多。

