為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    華郵爆料川普暫停對台120億軍援 白宮回應了

    美媒「華盛頓郵報」發布獨家報導稱，美國總統川普為促成與中國的貿易協定以及與中國國家主席習近平舉行峰會，暫停一項超過4億美元（折合新台幣約120億）的對台軍援，引發外界關注是否意味美國政策轉向。（歐新社）

    美媒「華盛頓郵報」發布獨家報導稱，美國總統川普為促成與中國的貿易協定以及與中國國家主席習近平舉行峰會，暫停一項超過4億美元（折合新台幣約120億）的對台軍援，引發外界關注是否意味美國政策轉向。（歐新社）

    2025/09/19 08:05

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美媒「華盛頓郵報」發出獨家報導稱，美國總統川普為促成與中國的貿易協定以及與中國國家主席習近平舉行峰會，暫停一項超過4億美元（折合新台幣約120億）的對台軍援，引發外界關注是否意味美國政策轉向。不過對此爆料，白宮方面則發布聲明回應，對台軍援的決定還沒有最終定案。

    「華盛頓郵報」18日發布獨家報導，引述多名消息人士稱，為了與中國達成廣泛的貿易協議，以及與中國國家主席習近平舉行高峰會，川普不僅放寬高階半導體出口管制，拒絕執行國會通過的TikTok禁令，今年夏天川普還拒絕批准超過4億美元（折合新台幣約120億）的對台灣軍援案。這些做法也引發共和黨議員擔憂。

    報導指出，這筆價值超過4億美元的軍援包含更具殺傷力（more lethal）的武器設備，例如自動化無人機和其他軍火，遠比以往的軍事援助更加強化台灣的防禦能力。

    對此有知情人士透露，這些武器可能對區域安全帶來深遠影響，然而川普的決定卻讓這項援助計畫陷入僵局。雖然這項決定仍有可能被推翻，但仍顯示美國對台灣政策的180度大轉彎。

    一名白宮官員透過聲明表示，針對這筆軍援的決定尚未定案。台灣駐美代表處則是不予置評。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播