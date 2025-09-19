布局2026中市議員選舉 民眾黨：應選4席以上選區一定提名

民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，目前正在進行2026議員推選作業。（記者蘇金鳳攝）

2025/09/19 07:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕前民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案羈押一年獲交保，而民眾黨各地方黨部也展開2026年的市議員及里長選舉推選作業，民眾黨中市黨部主委、中市議員陳清龍表示，民眾黨在台中市的議員提名，將採取應選4席以上的選區一定會提名1席，但3席以下若有人有意願者也會提名，目前接受各方推薦。

此外，因為北屯區可能在下屆由應選6席成應選7席，傳出前中市觀旅局長、大學姐林筱淇也要參選，陳清龍表示，她是其中之一，也坦承此選區是最多人有意願參選的選區。

民進黨推大罷免失利，主因之一是藍白合，讓藍白的氣勢都上揚，而民眾黨為壯大自己，在2026市議員選舉將會大幅提名。

民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，黨中央已表示，2年條款不會變，因此他將在明年進入立法院，更將全力積極針對市議員的選舉布局。

陳清龍表示，民眾黨的策略是針對有應選4席的選區一定就會提名1位；但像中西選區雖應選3席，過去曾有民眾黨的黨員參選，若要繼續參選，還是會提名。

由於台中市北屯區預計下一屆會增加1席，因此應選6席成7席，而北屯外來人口很多且藍大於綠，藍白參選者眾，傳出前台中市觀旅局長、大學姐林筱淇也想要選北屯區市議員，陳清龍表示，想選北屯區的人很多，大學姐是其中之一，而北屯區也是民眾黨想參選最多的選區。

至於里長，陳清龍表示，因為一般而言，多數里長並不會有黨籍，若小草要選，或者是支持民眾黨跟民眾黨理念相同者，經黨部審核過，也可獲提名。

至於台中市長人選，陳清龍表示，由於涉及政黨合作，因此由黨中央來決定。

