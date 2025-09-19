為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    布局2026中市議員選舉 民眾黨：應選4席以上選區一定提名

    民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，目前正在進行2026議員推選作業。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，目前正在進行2026議員推選作業。（記者蘇金鳳攝）

    2025/09/19 07:29

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕前民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案羈押一年獲交保，而民眾黨各地方黨部也展開2026年的市議員及里長選舉推選作業，民眾黨中市黨部主委、中市議員陳清龍表示，民眾黨在台中市的議員提名，將採取應選4席以上的選區一定會提名1席，但3席以下若有人有意願者也會提名，目前接受各方推薦。

    此外，因為北屯區可能在下屆由應選6席成應選7席，傳出前中市觀旅局長、大學姐林筱淇也要參選，陳清龍表示，她是其中之一，也坦承此選區是最多人有意願參選的選區。

    民進黨推大罷免失利，主因之一是藍白合，讓藍白的氣勢都上揚，而民眾黨為壯大自己，在2026市議員選舉將會大幅提名。

    民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，黨中央已表示，2年條款不會變，因此他將在明年進入立法院，更將全力積極針對市議員的選舉布局。

    陳清龍表示，民眾黨的策略是針對有應選4席的選區一定就會提名1位；但像中西選區雖應選3席，過去曾有民眾黨的黨員參選，若要繼續參選，還是會提名。

    由於台中市北屯區預計下一屆會增加1席，因此應選6席成7席，而北屯外來人口很多且藍大於綠，藍白參選者眾，傳出前台中市觀旅局長、大學姐林筱淇也想要選北屯區市議員，陳清龍表示，想選北屯區的人很多，大學姐是其中之一，而北屯區也是民眾黨想參選最多的選區。

    至於里長，陳清龍表示，因為一般而言，多數里長並不會有黨籍，若小草要選，或者是支持民眾黨跟民眾黨理念相同者，經黨部審核過，也可獲提名。

    至於台中市長人選，陳清龍表示，由於涉及政黨合作，因此由黨中央來決定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播