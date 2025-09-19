新財劃法變動捷運補助減！高雄連5年零舉債恐破功

高雄捷運建設補助款短缺逾百億元，恐衝擊整體工程進度。圖為高捷黃線工區。（捷運局提供）

2025/09/19 00:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府115年度總預算編列歲出1980.22億元再創新高，卻傳出連5年（今年第5年）零舉債紀錄恐因財劃法修法衍生財政變動、難度加高？財政局強調今年仍以零舉債、適度還債為目標，還有幾個月、會盡全力。

高市議會第四屆第六次定期大會預定10月2日至12月19日召開，會期79天，這是本屆議員任期最後一次地方總預算審查，也是市長陳其邁任內最後執行的預算。

請繼續往下閱讀...

市府財主單位彙整各局處提出明年度概算與需求，審議後由陳其邁核定總預算案審編，編列歲入190.41億元，歲出1980.22億元，債務還本62億元，公債及賒借收入111.81億元，規模再創新高。

高雄捷運補助短缺逾百億

但總預算成長同時，傳出市府連4年零舉債成績，第5年（今年）可能卡住？疑因財劃法修法、使中央在某些補助款可能有所調節？連帶影響地方財政規劃，以高雄捷運建設為例，明年即短缺逾百億元補助，恐衝擊整體進度，迫使市府須設法因應。

依財政部公告債務，高雄到今年8月底、一年以上公共債務未償還餘額為2292億元，平均每人負擔8.4萬元；高市府則從2021年起連4年「零舉債」，並在陳其邁上任後債務累計減少201億元。

財政局長陳勇勝表示，市府當然期待中央能按既定規劃支持地方，但仍會擔心出現不可預期的「變數」？間接打亂地方財政計畫；但他同時強調，會持續開源節流、落實財政紀律，連5年零舉債仍是目標，還有幾個月，會盡一切努力。

高市明年度總預算規模再創新高，但連續四年零舉債紀錄、卻可能在第五年中斷？圖為帶動地方產業發展的台積電。（記者王榮祥攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法