美國拋「台灣地位未定」 學者：反制中國保留談判籌碼

淡江大學榮譽教授翁明賢今天在日本出席論壇，就東亞局勢發表看法。（記者林翠儀攝）

2025/09/18 23:33

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕對於美國在台協會（AIT）近日拋出「台灣地位未定論」，淡江大學榮譽教授翁明賢認為，美方的做法一方面對於中國藉由2758號決議排擠台灣的話語權進行反制，另一方面則想做為談判籌碼，迫使北京在其他領域做出讓步。

駐日本代表處與「每日新聞社」所屬亞洲調查會18日下午合辦論壇，邀請淡江大學國際事務與戰略研究所榮譽教授翁明賢、東京大學教授松田康博、笹川平和財團資深研究員高見澤將林、神田外語大學教授阪田恭代、同志社大學研究所教授三牧聖子等學者，就東亞局勢發表看法。

翁明賢在會後受訪時表示，北京近年來透過戰狼外交，主張聯合國第2758號決議已解決「中國在聯合國的代表權」問題，並進一步將其解釋為「台灣主權屬於中華人民共和國」。美國透過重提歷史文件，凸顯台灣地位仍存模糊空間，某種程度上在反制中國，因為2758號決議沒有提到台灣主權，所以「中華人民共和國無權代表台灣」。

他也指出，美國這種表述並未違背自1970年代以來的「一中政策」，因為華府立場始終是「台灣不獨、中國不武，兩岸人民和平解決爭端」。美國重提「台灣地位未定論」，實際上是為與中國的關稅談判保留迴旋空間。一方面可反制中國藉2758號決議排擠台灣的話語權，另一方面也能在必要時作為談判籌碼，迫使北京在其他領域做出讓步。

另在區域安全議題上，翁明賢指出，台灣問題不再只是單一地緣政治焦點，一旦台灣有事，日本與周邊國家勢必受到波及。而且當前局勢已經不是「台灣會不會有事」的假設，而是事態正在進行。他認為，日本、南韓、台灣與菲律賓等國都需要正視局勢，共同尋找應對方案，而不是被動接招。

由於台灣與周邊國家之間普遍沒有邦交，翁明賢建議，可以透過第三方或非官方平台建立工作小組，例如借鏡歐洲安全與合作會議（CSCE），讓各國進行戰略溝通，建立軍事互信，從而避免誤判。

