AIT「台灣地位未定論」日本台僑籲全台舉辦公聽會討論主權問題

在日台僑團體「全台連」發表聲明，呼籲政府舉辦全國公聽會討論台灣主權。（全台連提供）

2025/09/18 22:56

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕美國在台協會（AIT）近日罕見拋出台灣地位（主權）未定論，台灣教授協會17日發表聲明表示，台灣須積極尋求以美國為首的民主陣營外交承認，使台灣以主權獨立國家參與國際社會；日本台僑團體「全日本台灣連合會」今天也發表聲明支持台教會的主張，並呼籲政府舉辦以「台灣地位未定論」為主題，在全國舉行公聽會。

全台連在聲明中指出，我國無法參與聯合國（UN）的現狀，是由於「阿爾巴尼亞決議（第26屆聯合國大會2758號決議）」、「開羅宣言」、「波茨坦宣言」等戰時文件，以及「舊金山和平條約」被中國共產黨與中國國民黨的認知戰故意曲解所造成。

美國在台協會12日發表聲明，強調台灣的最終政治地位尚未決定。總統府必須認真對待此事，全台灣國民必須與中國共產黨的錯誤史觀劃清界線，分享並建立基於台灣史觀的正確歷史認知。

為此，全台連呼籲政府應在全台各鄉鎮市區，舉辦以「台灣地位未定論」以及「阿爾巴尼亞決議」為主題的公聽會。

同時，全台連也強烈希望，台灣各媒體能夠廣泛傳播正確的史觀，以及AIT所強調的「台灣地位未定論」事實，讓台灣社會更為了解。

