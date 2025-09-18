曾是民進黨嘉縣創黨黨員 張孟崇從政歷程轉折大

統促黨發言人張孟崇今病逝，政治歷程轉折大，是地方具爭議的話題人物。（擷取自張孟崇臉書）

2025/09/18 22:33

〔記者王善嬿／嘉義報導〕65歲統促黨發言人張孟崇今病逝，他從政歷程轉折大，曾是民進黨嘉義縣黨部001號創黨黨員，2002年曾代表民進黨參選嘉義市議員落選，之後政治立場「由綠轉紅」，去年被查獲涉嫌與妻子收受中共國台辦金援介入公投案、總統副總統及立委選舉等，嘉義地檢署依反滲透法罪嫌起訴，嘉義地方法院正審理中；依往例，因被告死亡，嘉院將裁定不受理，其妻涉案部分依法定程序辦理。

地方人士指出，張孟崇熱中公共事務，曾是民進黨嘉義縣創黨黨員，群眾運動常帶頭衝第一，2002年代表民進黨參選嘉義市議員，2004年代表無黨團結聯盟選嘉義市立委，之後政治立場劇變，加入統促黨成核心幹部，2016年還代表統促黨不分區立委，均未當選。

張孟崇之後重心逐漸西移，移居中國從商，不只在其主持廣播節目宣揚促統言論，近年透過YouTube、抖音影片稱呼中國為「祖國」，成爭議話題人物。檢調2023年12月至2024年7月發動4波行動搜索，經查，張孟崇與妻子涉嫌收受中共國台辦等境外勢力委託、資助介選，去年10月25日全案偵結起訴，交由嘉義地院審理，張孟崇今病逝，爭議的從政歷程就此畫下句點。

