    首頁　>　政治

    明見釋昭慧響應「拒領普發1萬」？卓榮泰表態了

    玄奘大學宗教系教授釋昭慧成立「搶救國庫聯盟」、發起「拒領普發1萬」運動，行政院長卓榮泰接受專訪被問到是否會去領1萬元？他表示，「把它留給國家更有用途的方面」。（資料照）

    2025/09/18 21:52

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立院通過普發萬元現金特別預算，政院將舉債因應並預計最快10月下旬發放，玄奘大學宗教系教授釋昭慧成立「搶救國庫聯盟」發起「拒領普發1萬」運動，行政院長卓榮泰在今（18日）晚播出的電視專訪，被問到是否會去領1萬元，他表示，「把它留給國家更有用途的方面」。

    釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，包括宗教界、公民團體、學術界、文化教育界、青年等不同領域人士都響應，釋昭慧批評舉債發錢是債留子孫，呼籲政府應提供民眾「轉入國家續命專款」的選項，並限定於國家重大災難或外敵侵略時使用。釋昭慧明（19）日還要拜會卓揆。

    對於是否領普發萬元現金，卓揆說，感謝民間團體關心，尤其提到希望錢可留在國庫充分運用，就他個人而言，他以前就主張，「把這些力量累積起來，讓國家去做一個更大的工作，對現在的國家是需要的」。

    卓揆認為，目前1萬元分散出去，可能每個人都會得到一點自己的需要，不過，這就缺少長遠規劃和保衛國家的計畫。如果更多國人把1萬塊留下來，「以後就按照對國家有利的政策方向來討論」，去更有意義地使用這些預算。

    被問到是否設置專戶做指定用途？卓揆解釋，「不領就是在國庫」，如果領出來再捐也是一種重複動作；對於外界關心、不少人提出見解，「這個我們倒還沒有做定論，但是這個方向絕對是很健康、正面的」。

