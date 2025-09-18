為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台北台中統籌款多747億還喊窮 交通部：撥10分之1捷運就能繼續蓋

    台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕喊窮，稱無法蓋捷運，交通部次長伍勝園痛批，北市和台中明年多了快800億元，撥出當中的10分之1就能繼續蓋。（資料照，記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕喊窮，稱無法蓋捷運，交通部次長伍勝園痛批，北市和台中明年多了快800億元，撥出當中的10分之1就能繼續蓋。（資料照，記者方賓照攝）

    2025/09/18 21:40

    〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨、民眾黨強行通過的財劃法從中央政府搶走數千億元，交通部原本規劃的明年度建設預算硬生生被砍半，但台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕仍喊窮，稱無法蓋捷運；交通部次長伍勝園痛批，北市和台中多了快800億元，撥出當中的10分之1就能繼續蓋捷運。

    盧秀燕日前稱，明年中捷藍線補助款中央核定1.68億，幾乎蓋不下去；蔣萬安也批中央「左手給、右手扣」。伍勝園今晚再度說明，明年度交通部原本提報2200億元公共建設預算，當中包含對地方捷運建設補助經費，但因為財劃法修法，中央的財源重新分配後，交通部實際只獲得1101億元，預算被砍了一半。

    伍勝園指出，台北市光是從財劃法修法就多了452億元稅收分配，只要撥出其中10分之1，就有能力編足捷運建設所需；台中市也新增295億元收入，只要撥出其中7分之1，就足以讓捷運工程順利推動、不必停擺。

    伍勝園強調，地方政府其實有能力自己補上缺口，該怎麼分配、該怎麼調度，「地方政府要有責任感，要扛起責任，這些新增財源，本來就是讓地方可以更有彈性、更有力量來規劃重大建設」。

    伍勝園提醒，拿到錢不是結束、而是開始，「怎麼用？用在哪？是不是把民眾最關心的建設放在前面？這都是地方政府要回應人民的地方」。他說，現在地方政府的財政結構比過去健全很多，中央不逃避責任，會持續提供制度、資源上的支持，但地方更要展現主動、有效的財政調度能力與建設規劃能力。

    圖
    圖
