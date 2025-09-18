確定了！傅崐萁：我決定不參與這次黨主席選舉

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/09/18 20:23

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席本週開放參選人領表登記，國民黨團總召傅崐萁日前傳出有意角逐黨魁。不過，傅崐萁今晚發聲明表示，挺過大罷免，國民黨接下來要打贏2026九合一大選，重新贏回人民的信任，2028重返執政，「成功不必在我，但成功一定有我且對國家人民有利，所以崐萁決定不參與這次黨主席選舉」。

「成功不必在我」

傅崐萁表示，百年前，孫中山先生創黨，立下「天下為公」之志，勉勵後輩「革命尚未成功，同志仍須努力」。今日國民黨的困境，時刻提醒我們，革新自強，捍衛國家，庇佑人民，引領未來。

傅崐萁說，立法院一直是在野黨守護台灣2350萬人、對抗民進黨賴清德獨裁暴政的最前線，每天24小時一年365天，過去10年來分分秒秒不能懈怠，賴政府打擊異己變本加厲，府院黨檢媒網軍側翼，各種誣衊攻訐潑髒水，治國無半撇，鬥爭尚內行。過去立法院三個會期，他帶領國民黨團，處在第一線兢兢業業，傾聽基層人民的聲音，來推動各項福國利民法案，就是國民黨與民眾黨在野的團結合作，勇往直前陸續完成了眾多不可能的任務。

傅崐萁表示，對於即將參選黨主席的前立委鄭麗文、前台北市長郝龍斌、立委羅智強、孫文學校總校長張亞中等幾位優秀同志，想必是一場君子之爭，爭的是對國對黨對下一代的承諾。他給予滿滿的祝福，也冀望新主席能團結所有在野力量，完成下架民進黨的共同目標。

傅崐萁謝謝眾多伙伴不斷勸進、為他加油的好朋友們、特別是警界耿繼文及軍公教前輩的殷殷期許，他與52位黨籍立委同志會與新主席攜手合作，在立法院顧好人民荷包、制定更多民生法案，守護台灣安全，堅守中華民國，維護兩岸和平的重責大任。

