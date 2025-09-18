同台16名義大利議員 林佳龍：台義因自由民主緊密相連

外交部長林佳龍出訪歐洲，17日出席駐義大利代表處館舍整修竣工典禮暨酒會，與16名義大利國會參眾議員同台。（外交部提供）

2025/09/18 19:28

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍出訪歐洲，17日出席駐義大利代表處館舍整修竣工典禮暨酒會，與16名義大利國會參眾議員同台。林佳龍表示，台灣與義大利因對民主、自由與人權的共同承諾而緊密相連，在當前全球挑戰需要集體韌性之際，台義夥伴關係具有重大意義，駐義大利代表處館舍竣工象徵雙邊關係的新篇章。

我國駐義大利代表處建築物建於1924年，駐義代表處租下建物後於2008年遷入，後因屋主有意售出，外交部配合自購館舍的政策，在行政院支持下，於2023年購買其產權並進行整修。

請繼續往下閱讀...

外交部指出，駐義大利代表處館舍整修竣工典禮暨酒會除了由外交部長林佳龍致詞，還有義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）、義大利國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan）、義大利國會友台協會共同主席帕洛里（Adriano Paroli）等16名義大利國會參眾議員出席。

林佳龍致詞表示，駐義大利代表處館舍竣工彰顯台灣持續深化與義大利實質合作的決心，象徵雙邊關係的新篇章，以及共同價值與理想不斷拉近我們兩國人民的距離。

林佳龍表示，台灣與義大利因對民主、自由與人權的共同承諾而緊密相連，在當前全球挑戰需要集體韌性之際，台義夥伴關係具有重大意義，透過對話與合作，台灣與義大利能夠持續為國際穩定與以規則為基礎的國際秩序作出貢獻。

林佳龍指出，台義經貿關係堅實且潛力無窮，義大利以創新、設計與產業卓越聞名，而台灣則是高科技、綠能與先進製造的可靠合作夥伴，透過攜手合作，我們可以創造新的永續成長與繁榮機會，不僅惠及兩國經濟，也強化全球供應鏈。

林佳龍表示，駐義大利代表處辦公大樓將成為深化文化連結與促進人民交流的重要橋樑，培養世世代代的理解與友誼，大樓的啟用不僅是制度上的重要里程碑，更是一個希望與進步的象徵，展現台灣與義大利共同的決心，要在政治、經濟與文化領域持續加強合作，並以自信攜手面向未來。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法