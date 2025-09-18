為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    AIT拋台灣地位未定論 新境界智庫：陳以信無視國際法ABC

    美國在台協會（AIT）近日罕見拋出台灣地位（主權）未定論，直指中國刻意曲解二戰時期相關文件、宣稱台灣主權是不實法律論述。（路透檔案照）

    美國在台協會（AIT）近日罕見拋出台灣地位（主權）未定論，直指中國刻意曲解二戰時期相關文件、宣稱台灣主權是不實法律論述。（路透檔案照）

    2025/09/18 19:44

    〔記者陳政宇／台北報導〕美國在台協會近日拋出台灣地位（主權）未定論，前國民黨立委陳以信質疑，美國1954年簽訂「中美共同防禦條約」時承認中華民國政府，即承認當時所轄領土及於台灣及澎湖。新境界智庫台美中小組今（18日）指出，陳無視國際法的ABC，不諳條約解釋的基本原則，該條約目的是界定兩國共同防禦範圍，而非處理領土主權歸屬，否則將造成金門與馬祖不是中華民國領土的結果。

    針對陳以信的論點，新境界智庫台美中小組今發表聲明直言，陳以信除混淆政府承認以及領土主權兩者的關係外，然其根本論點仍圍繞在「中美共同防禦條約」第6條解釋，以及其法律效力；陳更認為杜勒斯與美國國會乃是政治人物聲明，不具任何效力云云。

    新境界智庫說明，依據「中美共同防禦條約」第6條條文，明白指出「領土」等詞，乃基於適用條約第2條與第5條目的而為，並非處理領土主權歸屬。若陳以信主張，該條有界定台、澎主權的意圖與效果，則造成美國取得斯時託管領地（即太平洋群島託管地）的結果。

    新境界智庫說，正如同陳以信所云：「還是美國當時只承認主權只及金馬卻沒有台澎的中華民國？」如果，「中美共同防禦條約」第6條的目的是為了界定領土，反而造成金門跟馬祖不是中華民國領土的結果，美國非西太平洋所轄島嶼均非美國領土之荒謬結果。以上在在證明「中美共同防禦條約」第6條的目的，是為了確保兩國共同防禦的範圍，就中華民國僅及於台、澎，而不及於金、馬，除非在該條末段共同協議決定的狀況下有所變更。

    其次，新境界智庫指出，陳以信並稱該條約產生美國肯認中華民國對於台、澎主權的法律效果，「不是後來美國國會可以從後恣意解釋也不是杜勒斯或他人再多政治語言所能掩蓋」。

    新境界智庫說，對於法律效果不是任何政治語言所掩蓋一節，本小組敬表同意。然而，陳以信有所不知，或刻意忽略的乃是杜勒斯回覆參與的意見，以及參院外委會的審查意見，以及審查後加入聲明，均為締約時的情況，而屬維也納條約法第32條的「補充解釋方法」。上開補充解釋方法，正是為了避免陳以信所欲主張的「顯屬荒謬或不合理」解釋結果。

