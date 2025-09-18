年改之爭白營成關鍵！吳思瑤：盼民眾黨團回心轉意

民進黨立委吳思瑤。（記者陳政宇攝）

2025/09/18 19:32

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁今表示，開議後國民黨團的第一優先法案，就是停砍公教人員年金。他並稱，民眾黨團應該不會投下反對票。對此，甫卸任民進黨團幹事長的吳思瑤強調，民進黨的立場很清楚，這是沒得妥協的、是不能走回頭路的，不放棄和朝野溝通、更不放棄和社會對話，盼共同促成對國家有利的方向。

吳思瑤說，這個會期開始，執政團隊的立場是希望「政治少一點、政策多一點、生活好一點。」換言之，就是民生優先的基調，民進黨團的優先法案就是兩大方向，一是「國家大進步」，就是民生、經濟、青年、弱勢，總統說的4個優先；另一則是大部分的法案就是要讓「國家更安全」。

對於藍營將推動停砍公教年金修法，吳思瑤表示，很遺憾看到在野黨這會期的優先法案，居然是高度政治攻防、且是社會對立的。對於年改，針對「警察人員人事條例」，執政團隊很清楚的反對，提覆議、聲請釋憲，甚至今年度預算都沒有編，認為不該走回頭路；公教部分影響則更全面，世代不正義、年金不永續。

「我們的立場絕對很清楚，這是沒得妥協的、是不能走回頭路的，且是傷及現役軍公教及後面世代的。」吳思瑤強調，這絕對是很難有什麼可以交換、退讓的空間，「我們還是只能夠先喊話，君子先在前，希望大家在新會期不要動干戈。」

吳思瑤：希望民眾黨回到原始主張

對於民眾黨團立場將成為藍綠對決關鍵，吳思瑤認為，民眾黨號稱是年輕人的政黨，當然希望他們能夠回到原始主張，不要站在錯誤、戕害年輕人權益、世代不正義那邊，尤其民眾黨主席黃國昌過去對於年改的立場是再清楚不過，他甚至認為民進黨改得不夠快、改得不夠多。

吳思瑤強調，民進黨一定會站在反對的立場，但也不放棄溝通，除了和在野黨溝通，也要和社會對話，要用社會的力量對在野黨形成壓力，希望促成在野黨立場有所轉圜，共同朝向對國家有利的方向前進。

