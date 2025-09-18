為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    租賃條例修法擬納「租霸下車條款」禁租補、入戶籍最高罰30萬

    部長劉世芳表示，本次修法以「保障3年租期」、「限制續約租金漲幅」及「強化租賃雙方權益保障」為三大方向。（內政部提供）

    部長劉世芳表示，本次修法以「保障3年租期」、「限制續約租金漲幅」及「強化租賃雙方權益保障」為三大方向。（內政部提供）

    2025/09/18 19:13

    〔記者李文馨／台北報導〕內政部今天部務會報通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案。部長劉世芳表示，本次修法以「保障3年租期」、「限制續約租金漲幅」及「強化租賃雙方權益保障」為三大方向；地政司長林家正補充，若房東未遵守規定，禁止租客申請租金補貼、遷入戶籍等，罰鍰範圍是新台幣3萬到30萬元，得按次處罰。

    內政部說明，草案首先規範租客享有3年租期保障，除非房東有自用需求或遇有欠租、毀損等法定情形，否則不得拒絕續租。房東若因自用收回，須於租期屆滿6個月前通知，並規範收回後1年內不得再出租，違反規定將處罰則並須補償租客3個月租金。

    在「限制續約租金漲幅」方面，內政部說，為避免租客因不合理漲租被迫搬遷，修法規範房東續約雖可調漲租金，但須於租期屆滿6個月前通知，且漲幅不得超過當月行政院主計總處公布的房租指數年增率，確保租金調整合理。

    內政部指出，草案也明定房東不得以任何形式禁止租客申請租金補貼、遷入戶籍或申報租金費用，違反者相關約定無效並處以罰則。同時，為兼顧房東權益，增訂「租霸下車條款」，若租客惡意欠租、妨礙安寧秩序或從事非法活動等，房東得提前終止租約；對於經公證的租賃契約，租賃期間若租客欠租已符合法定終止條件卻仍拒絕搬遷，房東可逕送強制執行。

    內政部強調，修法方向已廣泛徵詢社會各界意見，社會大眾普遍支持保障租客穩定安居，同時建議兼顧房東合理權益。未來將持續蒐集意見、研議配套措施，確保修法兼顧雙方權益，打造更健全的租屋市場環境，實現「租客安心住、房東放心租」的目標。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播