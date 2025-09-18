租賃條例修法擬納「租霸下車條款」禁租補、入戶籍最高罰30萬

部長劉世芳表示，本次修法以「保障3年租期」、「限制續約租金漲幅」及「強化租賃雙方權益保障」為三大方向。（內政部提供）

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今天部務會報通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案。部長劉世芳表示，本次修法以「保障3年租期」、「限制續約租金漲幅」及「強化租賃雙方權益保障」為三大方向；地政司長林家正補充，若房東未遵守規定，禁止租客申請租金補貼、遷入戶籍等，罰鍰範圍是新台幣3萬到30萬元，得按次處罰。

內政部說明，草案首先規範租客享有3年租期保障，除非房東有自用需求或遇有欠租、毀損等法定情形，否則不得拒絕續租。房東若因自用收回，須於租期屆滿6個月前通知，並規範收回後1年內不得再出租，違反規定將處罰則並須補償租客3個月租金。

在「限制續約租金漲幅」方面，內政部說，為避免租客因不合理漲租被迫搬遷，修法規範房東續約雖可調漲租金，但須於租期屆滿6個月前通知，且漲幅不得超過當月行政院主計總處公布的房租指數年增率，確保租金調整合理。

內政部指出，草案也明定房東不得以任何形式禁止租客申請租金補貼、遷入戶籍或申報租金費用，違反者相關約定無效並處以罰則。同時，為兼顧房東權益，增訂「租霸下車條款」，若租客惡意欠租、妨礙安寧秩序或從事非法活動等，房東得提前終止租約；對於經公證的租賃契約，租賃期間若租客欠租已符合法定終止條件卻仍拒絕搬遷，房東可逕送強制執行。

內政部強調，修法方向已廣泛徵詢社會各界意見，社會大眾普遍支持保障租客穩定安居，同時建議兼顧房東合理權益。未來將持續蒐集意見、研議配套措施，確保修法兼顧雙方權益，打造更健全的租屋市場環境，實現「租客安心住、房東放心租」的目標。

