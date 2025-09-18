揭彭振聲昔仗勢欺人 前北藝大校長再爆他「最大問題」

台北市前副市長彭振聲（圖右）捲入京華城案。（資料照）

2025/09/18 19:23

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市前副市長彭振聲捲入京華城案，國立台北藝術大學前校長楊其文在臉書發文，回憶當年彭振聲仗勢欺人的舉止，直指「不難想像他如何遊走在官場，還有巴結柯（文哲）市長的嘴臉」。今日他再發文指出，彭振聲最大的問題在於：欠缺公務人員服務公職的素養與認知。他只會重複顯露官威，完全沒有尊重他人的態度。

楊其文今日在臉書發文「再談彭振聲的官腔作勢」，他表示，彭振聲最大的問題在於「欠缺公務人員服務公職的素養與認知」。他只會重複顯露官威，完全沒有尊重他人的態度，也許是他多年都在工務局服務，接觸的民眾都有求於他，吃虧受辱也只能笑笑承受。所以彭振聲就養成前恭後倨的慣性行為，他只需要察言觀色，服侍好柯文哲，一路聽話辦事，官運就會扶搖直上，果不其然，他終於當上呼風喚雨的副市長。

請繼續往下閱讀...

楊其文指出，民主時代，當官就是要服務民眾的需求，解決民眾的困境，律法只是個規範，如何在法令間取得相對的平衡，就是建立在人人平等的謙和態度上。「我們很難忘記當年的陳水扁是如何將櫃台的高度降低，對前來辦事的民眾奉上一杯茶的時光。尊重人民才是主人，並不是只適用在選舉期間的口號而已。」

楊其文說，彭振聲在過去面對他們的提案時，態度上官腔官調，或許他懂一些工程技術，但他完全不懂文化藝術跟河岸景觀的塑造。如果經過工程技術的協助，可以找到方法來克服藝術創作上的困難，建築結構技師的另一個功用，不就在透過工程結構的設計，來解決創作美學上的實務挑戰。

楊其文表示，作為公務人員，彭振聲的行事態度是不及格的。林肯貴為總統時，並不假手他人，事事親力而為，每日繼續擦拭自己穿的長靴。他常說：「不以惡意對人，而是以仁愛待人。」

楊其文在文中提到，沒有想到最近延續的幾篇文章，竟然變成延燒的新聞事件，這並不是他計畫內的事，也不是趁機落井下石，不然也不用等到案件證據都辦得差不多，才將這件事寫出來。他也表示，彭振聲的往事，就寫到這裡為止。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法