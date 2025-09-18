為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    美國東南州議會訪團來台 參議員盼拓展台美合作

    美國東南地區州議會領袖訪問團14日至19日訪台，外交部次長陳明祺18日款宴訪團一行。（外交部提供）

    2025/09/18 18:50

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國東南地區州議會領袖訪問團14日至19日訪台，外交部次長陳明祺18日款宴訪團一行。訪團成員、肯塔基州參議員威爾森（Mike Wilson）表示，台灣是美國重要貿易夥伴之一，期待持續在教育、經貿與高科技領域拓展台美合作關係。

    肯塔基州參議員威爾森表示，此次訪台深切感受台灣人的熱情與活力，台灣是美國重要貿易夥伴之一，期待返美後持續在教育、經貿與高科技領域拓展台美合作關係。

    陳明祺表示，台灣與美國東南地區各州合作密切，近年在海洋保育、再生能源、文化交流及經貿投資均有具體進展，期盼訪團成員藉此行探索更多合作契機，並鼓勵所屬州政府來台設立駐台辦事處，進一步深化雙方在經貿、教育、科技與文化等多面向的合作。

    外交部指出，訪團由肯塔基州、南卡羅萊納州、田納西州及喬治亞州等美國東南區各州參、眾議會的領導階層議員組成，立場友我；雙方席間就推動台美教育交流、航太產業合作、能源安全與深化雙邊經貿投資關係等議題交換意見。

