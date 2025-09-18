前北藝大校長爆捐款未獲收據！黃帝穎：柯文哲政治獻金案恐擴大

柯出庭時聲稱，「KP SHOW」77萬元收入是在選舉賸餘款中，反問「我有必要去侵佔我自己的選舉賸餘款嗎？」（資料照）

2025/09/18 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立院黨團主任陳智菡17日在直播節目指出，前台北市長柯文哲以政治獻金賸餘款支付員工薪資，早有法務部回函認定屬合法支出。但遭北檢駁斥誤導事實、混淆視聽。律師黃帝穎指出有「兩大事實」打臉陳智菡。另外，對於前北藝大校長楊其文踢爆，2014年柯文哲選台北市長時他捐款未獲收據，必要時能出庭作證，黃帝穎表示：「如校長所述為真，柯文哲政治獻金案恐擴大。」

台北地檢署17日晚間表示，針對陳智菡所指「法務部回函」，是調查局北機站回報調查柯文哲涉政治獻金申報的意見給檢察官，不是法務部回函，檢察官依調查結果認該意見於法不符，陳的說法是誤導事實、混淆視聽。

黃帝穎今日在臉書發文表示，陳智菡連發文機關及公文屬性都講錯，不是法務部函；另外，柯文哲政治獻金賸餘款使用，不是如陳智菡誤導的合法使用，事實是，柯政治獻金賸餘款並非直接支付給民眾黨相關黨工的人事費用，而是支付給木可公司、眾望基金會，再由木可公司、眾望基金會用於給付員工薪資。違法明確，因此起訴柯公益侵占罪，這是「二大事實」打臉陳智菡。

另外，針對楊其文爆料2014捐款柯文哲未取得收據，曾表示有必要時願出庭作證。黃帝穎指出，如校長所述為真，

柯文哲政治獻金案恐擴大，目前柯文哲被起訴範圍僅國民黨議員鍾小平告發的京華城案，以及2024前後政治獻金，尚未及2014政治獻金。

楊其文日前在臉書發文表示，2014年他擔任北藝大校長時，曾和朋友幫柯招募競選經費，柯競選成功後，他和競選募款辦公室鄭姓執行長要捐款收據，對方竟回「沒有收據」，讓他內心深感不安，後來鄭姓執行長揭露柯文哲當年募款有問題，他曾致電對方，提及他若到法院出庭，「必要時，我可以出面證實，當年的捐錢，並沒有收到捐款收據，捐款不見了。」

