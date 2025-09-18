應邀出席羅馬藝術節 林佳龍：藉文化交流促進台義理解信任

外交部長林佳龍出訪歐洲，17日在義大利羅馬藝術節「優人神鼓」演出致詞。（外交部提供）

2025/09/18 18:32

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍出訪歐洲，17日應邀出席「優人神鼓」在義大利「羅馬藝術節」（Romaeuropa Festival 2025）的演出，並在演出前酒會致詞表示，台義共享普世價值，透過文化交流，將能促進兩國進一步深化彼此的理解與信任，並在未來展開更緊密的合作。

林佳龍在酒會致詞指出，外交部與文化部今年合作推動「歐洲台灣文化年2025」，旨在透過表演藝術、視覺藝術、音樂、電影、建築、漫畫與文學等多種形式，促進台歐文化交流，同時期盼讓更多歐洲友人認識台灣在科技之外，更真實、多元且富有創意的面貌。

請繼續往下閱讀...

林佳龍說，我國代表性藝文團體「優人神鼓」本次歐洲巡演，是「歐洲台灣文化年2025」重點活動之一，「優人神鼓」將擊鼓、武術與舞蹈融合成強而有力的舞台語言，是台灣精神的生動象徵，巧妙展現台灣人的堅毅與韌性。

林佳龍也強調，文化是跨越語言和距離的橋樑，而「優人神鼓」的演出正是台灣與義大利文化之間的對話。

林佳龍也藉此機會感謝長期支持台灣的義大利各界友人，台灣與義大利共享民主、人權等普世價值，並擁有堅實的經貿與產業關係，透過文化交流，將能促進兩國進一步深化彼此的理解與信任，並在未來展開更緊密的合作。

羅馬藝術節主席Guido Fabiani致詞說，過去曾有過與台灣密切互動進而遭受中國干涉的經驗，但因為對台灣的喜愛，而無懼中方打壓並持續推動台義文化交流。

外交部說明，「優人神鼓」創辦人劉若瑀、羅馬藝術節主席Guido Fabiani、義大利眾議員歐希尼（Andrea Orsini）與狄巴爾巴（Mauro Del Barba）等均出席並共同觀賞來自台灣的精彩表演。

外交部指出，「優人神鼓」此次獲邀在義大利重要藝術盛會羅馬藝術節演出經典作品《金剛心》（Sword of Wisdom），讓歐洲民眾有機會親身體驗極富底蘊的台灣文化，演出結束後掌聲長達5分鐘，獲得觀眾高度讚賞。未來外交部將持續以文化為橋樑，連結台灣與歐洲，使歐洲民眾透過文化活動深入瞭解台灣，促進彼此對共享民主價值的認同，攜手合作強化全球民主陣營的團結。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法