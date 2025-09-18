為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    爭澎湖縣長燃戰火》前馬公市長葉竹林 砲轟離島公費生疏失

    前馬公市長葉竹林砲轟澎湖縣政府教育公費生甄選疏失。（記者劉禹慶攝）

    

    2025/09/18 18:59

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕本屆以無黨籍身分參選澎湖縣長的前馬公市長葉竹林，準備捲土重來，投入下屆百里侯選戰，今（18）日針對澎湖縣政府教育處辦理公費生甄選的重大疏失，召開記者會，為下屆縣長選戰揭開序幕，並點燃雙方陣營的戰火。

    公費生戶籍年限未設限制

    葉竹林表示，澎湖縣政府今年委託台南大學辦理教育公費生甄選公費生時，沒有注意到保障2、3級離島學子的權益，導致有台南人及馬公的學生，把戶籍遷到七美後報考並獲選。讓原本照顧2、3級離島學子失去優先獲得教育機會。更令人不解的是，蘇育德議員在簡章公告前就已提醒加註戶籍年限限制，但澎湖縣教育處仍失職，坐視離島學子權益受損。

    葉竹林提出3大「亡羊補牢」對策：自治條例修法：明訂報考資格需連續設籍3年以上，並檢附在地學籍佐證；跨局處審查機制：教育處、民政處與議會共同把關，杜絕假遷戶口；立即補救措施：澎湖縣政府應與台南大學及教育部協調，追回受影響名額，保障真正的離島子弟權益。

    針對葉竹林質疑，澎湖縣政府教育處長林長安，坦承此次招生有疏失，導致從台南市、馬公市東衛遷戶口到七美鄉的學生被錄取，他已經自請處分，澎湖縣政府也記他申誡1支。

    但澎湖縣2、3級離島學子，今年無人報考，台南學子祖籍澎湖，2歲舉家離開澎湖，經過甄選後由東衛學子錄取，同時不會影響到明年保障名額，當務之急應盡速輔導2、3級離島學子，爭取教育公費生保送權益，才能讓美意永續。

    熱門推播