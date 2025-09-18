為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中共嚴管宗教 梁文傑反問：指責台灣去中 為何打壓最中國化的一貫道

    陸委會副主委梁文傑。（記者林哲遠攝）

    陸委會副主委梁文傑。（記者林哲遠攝）

    2025/09/18 18:54

    〔記者林哲遠／台北報導〕中共近日發布《宗教教職人員網絡行為規範》，除了管制中共國內宗教人士，更要求納管台灣宗教教職人員引發爭議。陸委會副主委梁文傑今天說，中共近期對宗教加強管制，對一貫道更尤為嚴重，台灣在國民黨執政時期也曾禁止一貫道，原因與如今的中共差不多。

    梁文傑指出，中共發布該規範只是一連串文件中的其中一份，都是針對宗教人士，中共最近確實在對於他所控制以外的宗教加強管制，更發起一項針對一貫道的宣傳活動，中共先號稱在山東破獲了當地一貫道組織，然後由網媒《人民日報》進行宣傳。

    「一貫道過去在台灣也曾被國民黨禁止。」梁文傑直言，自民國52年至72年期間，當時國民黨政府是說一貫道是騙財、騙色、裸體集會等奇怪的說法；現在看到中共對一貫道的指控也是差不多包含騙錢、騙姦、謀財害命等。

    梁文傑說，台灣都知道，所謂「一貫」2字是指孔子所說的「一以貫之」，在台灣所有的宗教中，會在集會時講解四書五經的只有一貫道。如果中共一天到晚指責台灣去中國化，為什麼要打壓最中國化的一貫道？

    他強調，台灣信仰一貫道人口至少有80萬人，他們在全世界約81個國家都有發展，唯獨在中國是被壓迫，台灣也有好幾位道親至今仍被中共滯留，希望中共能夠改變過去的態度，也提醒我國宗教界人士到中國活動，中共沒有宗教自由，千萬不要抱有任何幻想，要避免觸及中共各種奇怪規定，要注意人身安全。

