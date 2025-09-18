為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    獨家》涉收中共金援介選被起訴 統促黨發言人「老K」張孟崇病逝

    統促黨發言人張孟崇遭控涉嫌收中共金援介選，今天過世。（翻攝資料照）

    2025/09/18 18:33

    〔記者王善嬿、丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕綽號「老K」的中華統一促進黨發言人張孟崇與擔任中央執行委員的洪姓妻子，去年被控涉嫌12年收受中共國台辦金援7400萬元，在廣播節目、抖音等頻道宣揚解放軍軍威、勸降國軍，為特定候選人、政黨宣傳，嘉義地檢署依違反反滲透法等罪嫌起訴，全案由嘉義地方法院審理中。65歲張孟崇因腎臟不適住院治療，今天下午病危過世。

    地方人士說，張孟崇近年腎臟不適時常進出醫院，7年前曾換腎，在中國期間，每隔2到3個月返台領慢性病連續處分藥，近日又因腎臟問題住院治療，今天下午病情危及，留最後一口氣返家。

    嘉義地檢署說，該案現交由嘉義地方法院審理。

    嘉檢去年偵辦境外勢力滲透案件，發現張孟崇與妻子自2011年至2023年，接受中國國務院台灣事務辦公室（中共中央台灣工作辦公室）、福建省人民政府台灣事務辦公室等境外滲透來源指示、委託、資助，收受金援合計7400萬元，以境外給予的講稿，在其主持的「台灣向前走」廣播電台節目，以及網路平台抖音、臉書、YouTube等媒體，播放其錄製的廣播節目及拍攝影片，2021年舉行4大公投案、2022年某立委罷免案、2024年總統副總統及立委選舉，為特定公投議題、罷免對象、候選人、政黨等大肆宣傳，試圖影響輿論走向、選舉公投結果，甚至頻繁宣揚解放軍軍威、勸降我國國軍等言論，依違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法等罪嫌起訴。

    張孟崇曾任民進黨嘉義縣黨部執行長、立委服務處主任、廣播電台節目主持人、中華統一促進黨中央委員，2002年代表民進黨選嘉義市議員，2004年代表無黨團結聯盟選嘉義市立委，2016年代表統促黨不分區立委選舉，均未當選。

    張孟崇曾代表無黨團結聯盟選嘉義市立委。（資料照）

