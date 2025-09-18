美參議員致函國務卿籲助我參與ICAO 外交部：不應遺漏任何人

外交部表示，當前全球民航發展面臨諸多挑戰，ICAO不應該遺漏任何人，唯有妥善因應，才能促成ICAO策略目標早日實現。（資料照）

2025/09/18 18:19

〔記者黃靖媗／台北報導〕國際民航組織（ICAO）第42屆大會23日將在蒙特婁揭幕，但台灣迄今未受邀，美國參議員克魯茲（Ted Cruz）特別為台致函國務卿魯比歐（Marco Rubio），呼籲美國支持台灣以會員國身份參與ICAO。外交部表示，當前全球民航發展面臨諸多挑戰，ICAO不應該遺漏任何人，唯有妥善因應，才能促成ICAO策略目標早日實現。

外交部表示，我國管轄的台北飛航情報區（Taipei FIR）是印太地區的空運樞紐，每年管制逾百萬架次航班，並維護數千萬旅客的飛航安全。

外交部指出，根據「國際機場協會」（ACI）今年7月公布的2024年全球最繁忙機場排名，在超過185個國家的2800多個機場中，台灣桃園國際機場的國際旅客人數及空運量分別名列第13及第10，以台灣在全球空運的重要地位，確有需要參與ICAO各項會議、機制及活動，並使用ICAO的資料庫。

外交部指出，由於中國的阻撓，ICAO持續拒絕台灣參與，導致我國無法及時取得最新民航資訊，對全球飛航安全已造成潛在風險；此外，針對中國無視相關規範，拒絕與我國先行協商，片面宣布修改M503航路，並擅自啟用W121、W122及W123航路，ICAO也無法提出妥善的因應作為，嚴重影響區域飛航安全及和平穩定，外交部表達強烈不滿。

外交部強調，當前全球民航發展面臨諸多挑戰，ICAO不應該遺漏任何人，唯有納入包括台灣在內所有利害關係者的共同參與，才能妥善因應，進而促成「安全天空，永續未來」（Safe Skies, Sustainable Future）策略目標的早日實現。

