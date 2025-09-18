為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美參議員致函國務卿籲助我參與ICAO 外交部：不應遺漏任何人

    外交部表示，當前全球民航發展面臨諸多挑戰，ICAO不應該遺漏任何人，唯有妥善因應，才能促成ICAO策略目標早日實現。（資料照）

    外交部表示，當前全球民航發展面臨諸多挑戰，ICAO不應該遺漏任何人，唯有妥善因應，才能促成ICAO策略目標早日實現。（資料照）

    2025/09/18 18:19

    〔記者黃靖媗／台北報導〕國際民航組織（ICAO）第42屆大會23日將在蒙特婁揭幕，但台灣迄今未受邀，美國參議員克魯茲（Ted Cruz）特別為台致函國務卿魯比歐（Marco Rubio），呼籲美國支持台灣以會員國身份參與ICAO。外交部表示，當前全球民航發展面臨諸多挑戰，ICAO不應該遺漏任何人，唯有妥善因應，才能促成ICAO策略目標早日實現。

    外交部表示，我國管轄的台北飛航情報區（Taipei FIR）是印太地區的空運樞紐，每年管制逾百萬架次航班，並維護數千萬旅客的飛航安全。

    外交部指出，根據「國際機場協會」（ACI）今年7月公布的2024年全球最繁忙機場排名，在超過185個國家的2800多個機場中，台灣桃園國際機場的國際旅客人數及空運量分別名列第13及第10，以台灣在全球空運的重要地位，確有需要參與ICAO各項會議、機制及活動，並使用ICAO的資料庫。

    外交部指出，由於中國的阻撓，ICAO持續拒絕台灣參與，導致我國無法及時取得最新民航資訊，對全球飛航安全已造成潛在風險；此外，針對中國無視相關規範，拒絕與我國先行協商，片面宣布修改M503航路，並擅自啟用W121、W122及W123航路，ICAO也無法提出妥善的因應作為，嚴重影響區域飛航安全及和平穩定，外交部表達強烈不滿。

    外交部強調，當前全球民航發展面臨諸多挑戰，ICAO不應該遺漏任何人，唯有納入包括台灣在內所有利害關係者的共同參與，才能妥善因應，進而促成「安全天空，永續未來」（Safe Skies, Sustainable Future）策略目標的早日實現。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播