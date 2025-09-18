政院通過海纜7法修正 海巡署：將能精準執法、源頭嚇阻灰帶侵擾

12浬內滯留時間超過15天的船舶統計表。（海巡署提供）

2025/09/18 18:03

〔記者邱俊福／台北報導〕行政院院會今日通過「海纜七法」修正草案，海巡署對此強調，此次修法有2大目標，第一是精準執法、海上目標更透明，也就是確保AIS正常運作，發送正確資訊、正確船名、國際識別編號及完整記載航海日誌等；第二是源頭嚇阻、船舶管理更嚴密，對於恣意滯留、錨泊船舶納入管理、驅而復返非屬無害通過者，禁止入港，並增訂罰則、得以沒入船舶。

海巡署表示，此次修正草案，包括電信管理法、電業法、天然氣事業法、自來水法、氣象法5項海纜管理法律，以及規範管理違規船舶的商港法、船舶法2項法律，除破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理外，也增訂沒入犯案船隻規定，另強制船舶開啟自動辨識系統，違者將予以嚴格處罰。

請繼續往下閱讀...

未來執法將跨部會共同合作，政府也已訂定完善的協調聯繫機制及SOP，例如未開啟AIS，航政主管機關第一時間會透過船舶航行資訊系統（VTS），對船舶進行廣播，如果船舶不予改善，主管機關即可依法裁罰；如需海巡協助，海巡接獲通知將協助進行查處。另海巡接獲電信業者通報海纜疑似遭外力破壞案件時，將依電信業者提供經緯度回放雷達航跡，調派艦艇前往攔查可疑船隻，並報請地檢署指揮偵辦，在可辨識涉案船舶及海象許可前提下，將涉案船舶帶返偵辦。

海巡署表示，當海纜疑似遭外力破壞，如因海象惡劣無法登檢，或涉嫌船舶為外國權宜輪，且於我國領海外發現，無法第一時間進行攔查，將透過外交、航政與司法互助管道通報目的港國家協助偵辦，並進行相關情資的分享交流，以有效保護海纜安全，防制中國對我進行「灰色地帶」等侵擾。

12浬內怠速30日之中國籍船分布資料。（海巡署提供）

冒充中國海警船識別碼等可疑船舶後續追蹤。（海巡署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法