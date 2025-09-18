為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    上海雙城論壇》陸委會4個提醒：北市府訪團不得參加統戰活動

    陸委會副主委梁文傑今召開記者會，提醒北市府在雙城論壇訪中期間，與中國應聚焦於市政交流，避免涉及事屬中央等事項、如兩岸觀光等議題，且不得參加中共3個80週年等相關統戰活動。（記者林哲遠攝）

    陸委會副主委梁文傑今召開記者會，提醒北市府在雙城論壇訪中期間，與中國應聚焦於市政交流，避免涉及事屬中央等事項、如兩岸觀光等議題，且不得參加中共3個80週年等相關統戰活動。（記者林哲遠攝）

    2025/09/18 17:35

    〔記者林哲遠／台北報導〕台北上海雙城論壇預計9月25至27日舉行，由台北市長蔣萬安率團赴上海。對此，陸委會副主委梁文傑今召開記者會提醒北市府在訪中期間，與中國應聚焦於市政交流，避免涉及事屬中央等事項、如兩岸觀光等議題，且不得參加中共3個80週年等相關統戰活動。

    梁文傑指出，台北市政府11日向內政部移民署申請，蔣萬安一行人將於25日至27日赴中國上海參加雙城論壇，陸委會及相關機關依規定審查中，為推動兩岸健康有序的城市交流，陸委會對北市府提出4項提醒事項。

    梁文傑說明，一、訪團在陸期間行程及交流活動、與陸方簽署的文書如合作備忘錄等，應秉持對等尊嚴原則，遵守政府兩岸政策及相關交流規範；二、訪團在陸從事交流，應聚焦於市政交流，避免涉及事屬中央等事項，譬如兩岸觀光等議題。

    第三、訪團在陸期間，不得參加中共3個80週年等相關統戰活動，並應注意社會觀感及維護台灣整體利益；四、訪團倘有增加安排會晤陸方官員等行程變更，應依規定於事前申報。

    媒體追問，城市交流基本上都會提及觀光議題，陸委會要如何界定？梁文傑回應，台灣每個縣市都希望大陸遊客多到自己的縣市觀光，但前提是兩岸觀光要互相開放；目前我方提出由小兩會就觀光等事項進行商討，但中國一直沒有回應。

    梁文傑強調，此部分是屬於雙方中央政府的問題、並不屬於各縣市權責範圍，希望無論是兩岸觀光、陸客來台等事項，還是留給小兩會討論，地方政府在城市交流時不要觸及此議題。

