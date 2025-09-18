驚！彰化市野溪清淤「做一半」 民代揭露縣府才要動

彰化市彰南路五段野溪清淤清一半，上游清乾淨，下游未清，泥沙碎石堆滿河床。（縣議員楊子賢提供）

2025/09/18 17:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會今（18）日開臨時會，縣議員楊子賢痛批，彰化市彰南路五段一條長約500公尺的野溪，出現「一溪兩樣情」上游快官里段清得乾乾淨淨，連水泥鋪面都露出；下游竹巷里段卻堆滿泥沙，最高達160公分，幾乎成人高度，居民擔心豪雨再來恐成水患。

這條位於彰化市彰南路五段的野溪，上游屬快官里，下游則為竹巷里。平常溪水乾涸，是居民往來的便道，但汛期時則肩負洩洪重任。今年七、八月接連的颱風豪雨，大量土石沖刷而下，河床頓時成了「石頭路」，泥沙堆積成小山。

楊子賢指出，縣府水資處負責上游約420公尺，清理後恢復平整，但下游竹巷里約80公尺屬工務處管轄，卻遲未處理，泥石堆得像小土丘，居民每天經過都捏把冷汗。

「上游是水資處管，下游是工務處管，一條溪兩個單位在管，難道縣府不能協調嗎？」楊子賢痛批，民眾只知道是縣府的責任，不會去管是哪個局處，現在清淤不徹底，已經嚴重影響下游竹巷里居民的通行與安全，也埋下水患的隱憂。楊子賢說，由於堆積土石的河段鄰近竹巷社區活動中心，更是居民日常出入的必經要道，縣府若再不處理，一旦再有強降雨，後果不堪設想。

對此，縣府水資處會後表示，七月豪雨過後已立即動用開口契約清理轄內野溪與鄉道，確保交通與安全，但部分範圍涉及不同單位管轄，未能一次處理到位。縣府將邀集相關單位釐清權責，避免再發生「各管一半」的情況。

至於竹巷里段泥沙堆積，水資處強調已派員巡查，並會儘速展開清除，確保居民出入安全。

縣議員楊子賢今在議會揭露彰化市彰南路野溪兩樣情，上游清乾淨、下游土石堆置一個成人高度。（縣議員楊子賢提供）

彰南路野溪完成清淤河道，乾淨到連河床水泥鋪面都露出。（縣議員楊子賢提供）

彰化市彰南路野溪是水陸兩用道路，平常通行，大雨來就成排水渠道。（縣議員楊子賢提供）

