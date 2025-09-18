藍黨魁選戰喊「下架民進黨」 民進黨：先收拾朱立倫爛攤子

國民黨主席10月改選，登記角逐的郝龍斌、鄭麗文及羅智強不約而同主張「下架民進黨」。對此，民進黨發言人韓瑩（見圖）反擊說，不如先向自家黨工與全體國人誠心認錯道歉，負責任收拾朱立倫留下的爛攤子。（資料照）

2025/09/18 17:11

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨主席10月改選，登記角逐的郝龍斌、鄭麗文及羅智強不約而同主張「下架民進黨」。對此，民進黨發言人韓瑩今（18日）反擊說，先前國民黨死亡連署、盜個資等違法行為，以及亂修財劃法、全民受害，有志參選黨主席者與其批評民進黨，不如先向自家黨工與全體國人誠心認錯道歉，負責任收拾國民黨主席朱立倫留下的爛攤子。

韓瑩指出，國民黨在現任主席朱立倫帶領下，接連違法、出包，造成全民受害，呼籲有志參選國民黨黨主席者，記得先勇於認錯道歉。

韓瑩說，先前國民黨各縣市抄名冊死亡連署、開戶政系統盜個資等違法行為層出不窮，至今累計達百人被起訴，而且多數已向檢方認罪。但朱立倫始終迴避，就是不道歉；國民黨不只害慘自家基層幹部，立委數學不好寫錯算式，亂修財劃法全民受害，朱立倫照樣不道歉、不改過。

韓瑩強調，敬告國民黨違法要負責、出包要收拾；有志參選黨主席者與其批評民進黨，不如先向自家黨工與全體國人誠心認錯道歉，負責任收拾朱立倫留下的爛攤子。

