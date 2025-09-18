為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    支持郝龍斌參選國民黨主席？盧秀燕笑而不答

    對於是否支持郝龍斌參選國民黨主席，盧秀燕笑而不答。（記者蔡淑媛攝）

    對於是否支持郝龍斌參選國民黨主席，盧秀燕笑而不答。（記者蔡淑媛攝）

    2025/09/18 17:22

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨主席10月18日改選，台北市前市長郝龍斌今天在趙少康陪同下到中央黨部領表，預計明天登記，郝表示，台中市長盧秀燕昨天也傳簡訊要他加油，對此，盧秀燕今日面對媒體詢問是否支持郝龍斌，則是笑而不答。

    國民黨主席改選目前包括前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文、國民黨團書記長兼立委羅智強，以及孫文學校總校長張亞中等人都表態參選。

    今天盧秀燕和北美洲臺灣商會聯合總會成員見面，會前面對媒體詢問是否支持郝龍斌參選時盧則微笑不回應，直接進入會場。

    另外，針對國民黨立委徐巧芯表態支持生育給付由中央統一補貼至10萬元，揚言該被刪除的是奇奇怪怪的媒宣費，民進黨立委吳思瑤強調，媒宣費絕非罪惡，不該被汙名化，她也請各縣市議會好好監督地方政府有無濫用媒宣費，「像盧媽媽（指台中市長盧秀燕）都在宣傳她自己」；盧秀燕被問及此事，也是不回應直接離去。

    盧秀燕參與北美洲臺灣商會聯合總會拜會。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕參與北美洲臺灣商會聯合總會拜會。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕參與北美洲臺灣商會聯合總會拜會。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕參與北美洲臺灣商會聯合總會拜會。（記者蔡淑媛攝）

